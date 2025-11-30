موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين

فيما يتعلق طقس اليوم الاحد، من المتوقع ان يكون الطقس غائما كليا او جزئيا وتتاثر مناطق شمال وشمال شرق بمنخفض جوي ضعيف الفعالية تنشئ على اثره حالة عدم استقرار جوي تنتج زخات خفيفة من الأمطار على أماكن متفرقة، مع احتمال تساقط خفيف للثلوج على الجبال.وتقول بيانات الطقس انه من المتوقع أن يتأثر العراق من الأسبوع الأول من الشهر المقبل بمنخفض جوي عميق الفعالية حيث تتعرض عموم المحافظات لهطولات مطرية تترافق مع عواصف رعدية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتتفق النماذج الأوروبية والأمريكية على وجود تراكمات مطرية ضخمة ومؤثرة وقد تتجاوز الكميات 200 ملم في المناطق الجبلية ومرتفعات .اما في الوسط والغرب تتراوح الأمطار بين 75 إلى 125 ملم تراكمياً، وهي كميات مؤثرة جداً لبغداد والمناطق الوسطى، فيما تكون الامطار حاضرة بكميات جيدة بين 30 و60 ملم، وتبدأ الموجة القوية والفعالة في الأسبوع الأول من ، وتشتد تدريجياً لتصل ذروتها خلال النصف الأول من الشه.وسيكون المنخفض مصحوبا بتيار هواء بارد ورطب، فيما تشير التوقعات الى تشكل سيول قوية وفيضانات محلية في المناطق المعرضة للمرتفعات والاودية، ويتزامن انخفاض حاد بالحرارة مع الامطار مع سقوط ثلوج مؤكدة على .ويصف المختصون هذه التوقعات بان العراق امام موسم مطري مدهش وغزير في ديسمبر، بامطار شاملة وكميات تتخطى المعدلات.