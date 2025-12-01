الصفحة الرئيسية
البصرة.. اعتقال خمسة متهمين بعد مشاجرة داخل مستشفى
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
أخبار الطقس
2025-12-01 | 00:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,883 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى أسبوع متذبذب الحرارة وزخات مطرية خفيفة جدا ببعض المناطق، استعداد للأسبوع المقبل شديد الغزارة المطرية بمعدلات فوق المعتاد.
وبحسب بيانات
هيئة الانواء الجوية
فان الطقس من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل ستتذبذب فيه الحرارة وتكون الأجواء غائمة الى غائمة جزئيا وتكون صحوة أحيانا في بعض المحافظات، مع زخات مطرية قليلة جدا على بعض المناطق.
واليوم الاثنين، ستكون اعلى حرارة عظمى ن 30 مئوية في
ذي قار
واقل حرارة عظمى في
السليمانية
وتبلغ 20 مئوية، اما يوم غد تنهار الحرارة ببعض المناطق ففي ذي قار تنخفض 6 درجات مئوية دفعة واحدة الى 24 مئوية وتكون
البصرة
الأعلى بالعظمى وتبلغ 25 مئوية فيما تنخفض السليمانية ودهوك الى 18 مئوية.
ومع انتهاء الأسبوع الروتيني الحالي، سيبدأ الأسبوع المقبل وابتداء من يوم السبت بحالة جوية استثنائية غزيرة الامطار، حيث قد تشمل الامطار جميع انحاء
العراق
مع تباين شدتها مع انهيار درجات الحرارة خصوصا في شمال وغرب العراق، نتيجة الامطار الغزيرة وتسلل الهواء البارد، فيما تبقى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية في الجزء الدافئ من المنخفض الجوي.
وبحسب التوقعات فان امام العراق سلسلة من المنخفضات الجوية، وتبدأ ابتداء من السبت وبشكل تصاعدي وتكون الفترة خصبة جدا بين 6
ديسمبر
و14 ديسمبر الجاري، وعموما تظهر الخرائط وكان العراق يقف على اعتاب مطر واسع يعيد حضور
الشتاء
بقوة.
تابع قناة السومرية على
منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
بالصورة.. موجة خريفية تدخل العراق
13:01 | 2025-09-17
العراق يعيش 3 أيام "خريفية".. الدرجات الاربعينية ستختفي تماما
01:11 | 2025-10-01
خرائط الطقس تبشّر العراق بموعد أول منخفض جوي خريفي
02:07 | 2025-09-03
الخريف يدخل العراق من الشمال ولا ارتفاع بالحرارة حتى الثلاثاء
01:14 | 2025-09-05
طقس العراق
الانواء الجوية
هيئة الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
السومرية
ذي قار
البصرة
العراق
اخترنا لك
طقس العراق.. أمطار بدءاً من الغد وانخفاض في الحرارة
15:20 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
حرارة ترتفع قليلا ثم تنخفض وزخات مطر في هذه المناطق
00:38 | 2025-11-28
4 محافظات وسطى قد تنال نصيبها.. ساعات مضطربة بالامطار والعواصف في مناطق محددة
01:58 | 2025-11-26
العراق يعيش اخر 10 أيام جفاف .. تنتظره أمطار لاتهدأ وليالٍ باردة طويلة
01:08 | 2025-11-24
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
