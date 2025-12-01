تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة

وبحسب بيانات فان الطقس من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل ستتذبذب فيه الحرارة وتكون الأجواء غائمة الى غائمة جزئيا وتكون صحوة أحيانا في بعض المحافظات، مع زخات مطرية قليلة جدا على بعض المناطق.واليوم الاثنين، ستكون اعلى حرارة عظمى ن 30 مئوية في واقل حرارة عظمى في وتبلغ 20 مئوية، اما يوم غد تنهار الحرارة ببعض المناطق ففي ذي قار تنخفض 6 درجات مئوية دفعة واحدة الى 24 مئوية وتكون الأعلى بالعظمى وتبلغ 25 مئوية فيما تنخفض السليمانية ودهوك الى 18 مئوية.ومع انتهاء الأسبوع الروتيني الحالي، سيبدأ الأسبوع المقبل وابتداء من يوم السبت بحالة جوية استثنائية غزيرة الامطار، حيث قد تشمل الامطار جميع انحاء مع تباين شدتها مع انهيار درجات الحرارة خصوصا في شمال وغرب العراق، نتيجة الامطار الغزيرة وتسلل الهواء البارد، فيما تبقى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية في الجزء الدافئ من المنخفض الجوي.وبحسب التوقعات فان امام العراق سلسلة من المنخفضات الجوية، وتبدأ ابتداء من السبت وبشكل تصاعدي وتكون الفترة خصبة جدا بين 6 و14 ديسمبر الجاري، وعموما تظهر الخرائط وكان العراق يقف على اعتاب مطر واسع يعيد حضور بقوة.