الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548877-639003383380550790.jpg
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
2025-12-03 | 00:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,994 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى تسجيل حالات مطرية محدودة جدا في مناطق وسط وجنوب
العراق
اليوم الأربعاء، قبل ان تحل الموجة المطرية الجادة السبت المقبل، والتي من المتوقع ان تستمر لاسبوع، فيما ستتداخل موجتان منفصلتان خلال الأسبوع المقبل يومي السبت والثلاثاء.
وبحسب بيانات الطقس فان السحب العالية والمتوسطة الارتفاع تستمر بالتمركز فوق مناطق وسط وجنوب البلاد، مع فرصة ضعيفة لزخات خفيفة خلال اليوم، على أن تتحسن الفرص نهار الغد على أقصى الجنوب في
المثنى
والبصرة، وذلك نتيجة تأثير موجة علوية تتفاعل مع رطوبة مدارية، وبشكل عام تبقى الأمطار المتوقعة خفيفة وعشوائية.
ومع مطلع الأسبوع القادم يرجح ازدياد التقلبات الجوية، مع أول حالة ممطرة واسعة تشمل المنطقة العربية والعراق، حيث يقبع المنخفض الموعود فوق ليبيا حاليا ويتجه الى
مصر
والبحر الأحمر الجمعة، ثم تبدأ الفعاليات وفرص الامطار يوم السبت في المنطقة ولمدة أسبوع.
ويشهد الأسبوع القادم حالتين من المنخفضات، الأولى تبدأ السبت 12/6، والثانية الثلاثاء 12/9، ومتوقع أن يستمر تأثيرهما قرابة أسبوع على شكل دفعات من السحب الرعدية الممطرة في أوقات مختلفة، وليس أمطارًا مستمرة.
ويقول المختصون ان تداخل الحالتين يؤدي إلى ارتباك واضح في توقّعات الأمطار، ومن الطبيعي أن تتغير الخرائط حتى اللحظة، لكنها تصبح أكثر استقرارًا مع اقتراب موعد الحالة، خصوصًا أن العناصر الجوية المرافقة لها عالية الفعالية وقد تستوجب بعض التحذيرات.
ويشير النموذج الأمريكي الى امطار شديدة على مدن الشمال، ومتوسطة الى اقل شدة في مناطق الوسط والأنبار، وقد تستوجب هذه التوقعات تحذيرات أولية.
اما النموذج الأوروبي فيشير إلى أمطار غزيرة على مدن الشمال، بالإضافة إلى المناطق الشرقية وحتى بعض مدن الجنوب، وقد تحتاج بعض المناطق إلى تنبيهات علمًا أن الأوروبي غالبًا أدق في توقع الأمطار والمنخفضات على المدى المتوسط (3–7 أيام)، بحسب المختصين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الأنبار
المثنى
البصرة
العراق
أورو
+A
-A
