من تشرين إلى شباط فقط.. لماذا الشتاء القادم سيكون هو الأقصر في العراق؟

المرصد قال في بيان، إن " دخل فصل قبل أشهر إلا أن الأجواء لا توحي بذلك، إذ لا تزال درجات الحرارة في الظهيرة عالية، فيما تقتصر البرودة غير الشديدة على ساعات الليل والأولى من النهار".وأضاف أن "قصر فصل الشتاء في العراق هو أحد تأثيرات التغير المناخي الحاصل فيه، مؤكداً على "ضرورة أن تكون هنالك معالجات لهذا التغيير من أجل أن تعود فصول السنة كالتي كانت في السابق، حيث يبدأ فصل الشتاء منذ تشرين الأول وينتهي في نيسان، أما الان فالمواطنين لم يستشعروا بالبرودة الشديدة في فصل الشتاء لغاية الآن وقد ينتهي نهاية شباط او اذار المقبل".المرصد أشار إلى أن "هنالك خشية لدى المواطنين في العراق بأن السنوات القادمة قد لا تشهد أي وجود لفصل الشتاء، وأن لا أجواء التي تكون في هذا الفصل تكون دافئة، في حين تطول أيام فصل الصيف حيث سيبدأ منذ نيسان لحين تشرين الأول من كل عام".