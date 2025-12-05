الصفحة الرئيسية
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
أخبار الطقس
2025-12-05 | 00:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,119 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الجمعة، بدء تساقط امطار غزيرة يوم غد السبت، فيما اشارت الى ان احدى المحافظات ستسجل حرارة قريبة من درجة الانجماد.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى فيكون فيها الطقس فيها غائم مع تساقط وزخات مطر متفرقة ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط امطار رعدية متوسطة الشدة في
المنطقة الشمالية
والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى وتكون غزيرة فوق
المرتفعات الجبلية
اما المنطقتين الوسطى والجنوبية فيكون الطقس فيها غائما جزئيا".
وتابعت ان "طقس يوم الاثنين المقبل غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار رعدية متوسطة الى غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية وتساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقة الوسطى اما
المنطقة الجنوبية
فيكون فيها الطقس غائم جزئي واحيانا غائما مع تساقط امطار خفيفة ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".
وبينت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار متفرقة في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".
وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في
ذي قار
29 والبصرة وميسان 28 وفي
بغداد
وكربلاء وبابل 26 واربيل 21 ودهوك 19 والسليمانية 18"، لافتة الى ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستكون في ذي قار 18 والمثنى والديوانية 17 وفي بغداد 13 وفي
دهوك
10 وفي
أربيل
9 والسليمانية 4".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طقس
العراق
هيئة الانواء الجوية
المرتفعات الجبلية
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
الديوانية
