ابتداءً من مساء اليوم السبت، ستبدأ أول دفعات السحب الممطرة بالدخول نحو غرب وشماله، وسيبدأ الهطول بطبيعة ديمية في ونينوى، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة تستمر بشكل متقطع لكنها طويلة، ومع ساعات الليل الأولى من السبت، تزداد كثافة الهطول فوق وتلعفر وربيعة مع فرص أعلى لتسجيل كميات تتراوح بين 5–15 ملم.اما في وزاخو من المتوقع تطور خلايا رعدية محدودة تتسبب بمطر أثقل ولفترات قصيرة، بينما تبقى الأمطار في وكركوك أخف بطبيعتها وتميل للديمية بدون نشاط رعدي ملحوظ.وتبقى الأجواء باردة ورطبة خلال ساعات مساء وليلة السبت، ومع استمرار تدفق السحب المطرية حتى ساعات الفجر الأولى من الأحد، ومع توسّع الحالة شمالاً، تزداد فرص الأمطار فوق والسليمانية لكن بشدة أقل، بينما يحافظ غرب البلاد على أمطار ديمية متواصلة على فترات، وتمثل هذي الدفعة الأولى التي تعتبر بداية فعلية لموسم مطري أكثر نشاطاً خلال الأسبوع المقبل.وعموما ستكون الاضطرابات والفعاليات الجوية عبارة عن سلسلة متتابعة في العراق خلال الأسبوع المقبل من الاحد حتى نهاية الأسبوع بدرجات تأثير متفاوتة، وتتميز الحالة الممطرة بشمولية نطاقها حيث سوف تتاثر كافة مدن العراق من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بهطول امطار متفاوت الغزارة كما يرجح ان تحمل هذه الاضطرابات طابعاً طويل المدى اذ ينتظر أن يستمر تأثيرها لأيام عدة.وتشهد مناطق العراق هطول الثلوج على شمال البلاد وانتشار السحب بانواعها المختلفة، ونشاط العواصف الرعدية وهبوب الرياح بسرعات عالية، وتذبذب درجات الحرارة بشكل كبير وملموس.