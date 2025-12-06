"طقس العراق".. تحذير من سحب ركامية رعدية

واصدر في الهيئة تحذيرا جويا خاصا بالطيران حول تواجد سحب ركامية رعدية في الاقسام الغربية للبلاد.

وأضاف "ينتهي التحذير الساعة 12:45 منتصف الليل".

أدناه تفاصيل تواجد السحب..