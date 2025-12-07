الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق

ستكون الأكثر تأثراً، مع هطولات غزيرة إلى شديدة الغزارة خصوصاً قرب الحدود مع وشمال ، حيث تُظهر الخرائط تراكمات عالية باللونين البرتقالي والأحمر، ما يشير إلى فعالية جوية قوية تستوجب الحذر.وفي المنطقة الوسطى، من المتوقع تسجيل كميات أقل، مع احتمال ظهور بؤر غزيرة محلية، وتتراوح التراكمات بين 5–20 ملم في أجزاء من ، ، ، وكركوك.أما فمن المنتظر أن تشهد تأثيراً محدوداً مع فرص لهطولات خفيفة ومتفرقة، خاصة في الأجزاء الغربية والشمالية منها.ومن المتوقع تسجيل نشاط للرياح الجنوبية الشرقية، لاسيما في مناطق شرق البلاد، حيث قد تصل سرعة الهبات إلى 50 كم/ساعة.وينطلق المنخفض لليوم الأحد ويعد بأنه منخفض جوي فعال وهو مايلاحظ من السيول في الدول المجاورة تركيا والاردن والسعودية، حيث اضطرت لتعطيل الدوام بسبب شدة السيول وهو ما قد يتكرر في ايضا.وتبدأ الأمطار الغزيرة في الشمال وتكون متوسطة في الوسط وقد تغزر احيانا اما في الجنوب تكون متوسطة إلى خفيفة، ثم يتمعق المنخفض ويخيم فوق اجواء العراق ويشمل جميع المدن ويستمر حتى الخميس المقبل وتكون الذروة يوم الاثنين والثلاثاء.