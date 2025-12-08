الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549326-639007691678356710.jpg
العراق بانتظار “الدفعة الحاسمة”.. و 9 محافظات ستكون "الاثقل" مطرياً
أخبار الطقس
2025-12-08 | 00:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
894 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تشير خارطة الطقس إلى ثبات توقعات المنخفض الغزير بينما يستقر فوق شمال
مصر
وسط ترقب لتحركه شرقا نحو
العراق
، الذي تكتفي بعض مناطقه حاليا بتأثيرات أخاديد ضعيفة وسحب رعدية متفرقة.
وأوضح مختصون في شؤون الطقس أن ضعف الفعالية المطرية خلال الساعات الماضية لا يعني انتهاء الحالة، مؤكدين أن جميع العناصر الجوية مكتملة وجاهزة، وما ينقصها سوى تحرك بسيط للمنخفض الجوي باتجاه الشرق، وهو ما تشير التوقعات إلى احتمالية حدوثه ابتداءً من عصر ومساء اليوم، ليبدأ تأثيره الحقيقي على أجواء
العراق
بشكل أوسع.
وبحسب التحديثات، فإن البلاد ستكون على موعد مع ثلاث حالات جوية متتالية، تشمل الحالة الحالية المتوقع أن تنشط خلال الساعات المقبلة، مع حالة ثانية الأسبوع القادم، وحالة ثالثة نهاية الأسبوع القادم وما بعده، وهي حالات تُبشّر بموجات مطرية جيدة رغم بطء انطلاقة الحالة الأولى.
وفيما يخص كميات الأمطار المتراكمة خلال الأيام الأربعة المقبلة، تشير التوقعات إلى أن أثقل الهطولات المطرية ستتركز في الأجزاء الشرقية من
ميسان
وواسط، وشرق وشمال
ديالى
، وشمال شرق
صلاح الدين
، وكركوك،
السليمانية
وأربيل، وسهل
نينوى
، وشرق
دهوك
.
و يُتوقع أن تشهد هذه المناطق موجات متتالية من الأمطار الرعدية قد تكون غزيرة أحياناً، مع احتمالية ارتفاع مناسيب المياه وتشكل السيول في المناطق المنخفضة.
وأشار المختصون إلى أن التأثيرات الفعلية للحالة الجوية تبدأ الليلة، على أن تتصاعد خلال اليومين المقبلين، مع نشاط في سرعة الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، خصوصاً خلال ساعات الليل والصباح.
ودعت الجهات المعنية المواطنين، لا سيما في المناطق المشمولة بالهطولات الثقيلة، إلى توخي الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، مع الانتباه لتقلبات الطقس المفاجئة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
