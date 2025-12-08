سيول تجتاح وادي الشاي شرق طوز خورماتو في صلاح الدين (فيديو)

وأكد خبراء الأرصاد أن هذه السيول لا تشكل خطراً على القرى أو المناطق الزراعية، بل تُعدّ بشائر خير بعد موجة الجفاف الحادة التي ضربت المنطقة خلال الأشهر السبعة الماضية.وأوضح المختصون أن ضعف الفعالية المطرية خلال الساعات الماضية لا يعني انتهاء الحالة الجوية، مشيرين إلى اكتمال جميع العناصر الجوية وجاهزيتها، وما ينقصها فقط تحرك بسيط للمنخفض الجوي نحو الشرق، وهو ما تشير التوقعات إلى احتمالية حدوثه ابتداءً من عصر ومساء اليوم، ما سيؤدي إلى تأثير أوسع على أجواء .وبحسب التحديثات، من المتوقع أن تشهد البلاد ثلاث حالات جوية متتالية، تشمل الحالة الحالية المتوقع نشاطها خلال الساعات المقبلة، وحالة ثانية الأسبوع القادم، وحالة ثالثة نهاية الأسبوع وما بعده، وهي حالات تبشر بموجات مطرية جيدة رغم بطء انطلاقة الحالة الأولى.