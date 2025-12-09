30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة

الصفحة الرئيسية
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549413-639008562031443387.jpg
2025-12-09 | 00:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,155 شوهد
السومرية نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى ان الاضطرابات الجوية من المفترض ان تبلغ ذروتها خلال الـ30 ساعة القادمة، فيما لا يزال التقلب بخرائط الطقس مستمرا مما يفقدها دقة التوقعات.
ومن المتوقع ان تبلغ الاضطرابات الجوية ذروتها خلال الساعات بين اليوم الثلاثاء ولغاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع ان يصل الاخدود البارد في طبقات الجو العليا ذو الاصول القطبية الى العمق العراقي تزامنا مع حدوث استجابة سطحية فعالة للمنخفضات السطحية مسبباً اشتداد حدة الاضطرابات الجوية واتساع نطاقها.
بناء على ذلك من المتوقع ان تكون الأجواء بين غائمة جزئيا الى كليا في مدن البلاد كافة، اما بالنسبة لفرص هطول الامطار ستكون حاضرة بين مساء اليوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، وتكون معتدلة الى غزيرة الشدة في
السليمانية
وكركوك واربيل ودهوك، مع تشكل بؤر مطرية شديدة في السليمانية.
اما في
الموصل
تكون الامطار معتدلة وتغزر احيانا وتكون غزيرة الشدة في
شرق الموصل
وخفيفة الى معتدلة
جنوب الموصل
، وفي
الانبار
تكون الامطار معتدلة الشدة تغزر احيانا في
الفلوجة
والرمادي بينما تكون في باقي الاماكن امطار خفيفة الى شبه معتدلة متفرقة.
اما في العاصمة
بغداد
وبابل وواسط ستكون الامطار معتدلة الى غزيرة الشدة تصحب بنشاط للعواصف الرعدية، وفي
صلاح الدين
وديالى تكون الامطار رعدية غزيرة تصحب بنشاط عالي للعواصف الرعدية ولايستبعد تشكل بؤر مطرية شديدة في شمال وشرق
ديالى
، وفي
كربلاء
المقدسة
والنجف
الاشرف
والديوانية والمثنى تكون الامطار رعدية وغزيرة على فترات قصيرة في كربلاء والنجف وشمال
المثنى
، وفي ميسان وذي قار والبصرة تكون الامطار خفيفة الى معتدلة الشدة تصحب بنشاط رعدي .
ومن المتوقع تواصل الانخفاض المحسوس على درجات الحرارة في كافة المدن لتسجل العظمى دون الـ 20 مئوية ومن بينها بغداد اما الرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة في وسط وجنوب البلاد بينما تكون شمالية غربية معتدلة السرعة شمال وغرب البلاد.
وحذر المختصون الاقسام الشمالية والشمالية الشرقية من غزارة الامطار وارتفاع منسوب مياه الامطار في الطرق كما ان المفاجآت الخريفية واردة بين السلب والايجاب، حيث لا تزال الخرائط الطقسية غير دقيقة في رسم تفاصيل الحالة الممطرة رغم اكتمال معظم العناصر، وبينما تحققت الحالة فعلياً في عدة مناطق، خاصةً الشمال وصلاح الدين، الا انها لاتزال خفيفة على أجزاء من الوسط والجنوب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
-A
