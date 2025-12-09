30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة

ومن المتوقع ان تبلغ الاضطرابات الجوية ذروتها خلال الساعات بين اليوم الثلاثاء ولغاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع ان يصل الاخدود البارد في طبقات الجو العليا ذو الاصول القطبية الى العمق العراقي تزامنا مع حدوث استجابة سطحية فعالة للمنخفضات السطحية مسبباً اشتداد حدة الاضطرابات الجوية واتساع نطاقها.بناء على ذلك من المتوقع ان تكون الأجواء بين غائمة جزئيا الى كليا في مدن البلاد كافة، اما بالنسبة لفرص هطول الامطار ستكون حاضرة بين مساء اليوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، وتكون معتدلة الى غزيرة الشدة في وكركوك واربيل ودهوك، مع تشكل بؤر مطرية شديدة في السليمانية.اما في تكون الامطار معتدلة وتغزر احيانا وتكون غزيرة الشدة في وخفيفة الى معتدلة ، وفي تكون الامطار معتدلة الشدة تغزر احيانا في والرمادي بينما تكون في باقي الاماكن امطار خفيفة الى شبه معتدلة متفرقة.اما في العاصمة وبابل وواسط ستكون الامطار معتدلة الى غزيرة الشدة تصحب بنشاط للعواصف الرعدية، وفي وديالى تكون الامطار رعدية غزيرة تصحب بنشاط عالي للعواصف الرعدية ولايستبعد تشكل بؤر مطرية شديدة في شمال وشرق ، وفي والنجف والديوانية والمثنى تكون الامطار رعدية وغزيرة على فترات قصيرة في كربلاء والنجف وشمال ، وفي ميسان وذي قار والبصرة تكون الامطار خفيفة الى معتدلة الشدة تصحب بنشاط رعدي .ومن المتوقع تواصل الانخفاض المحسوس على درجات الحرارة في كافة المدن لتسجل العظمى دون الـ 20 مئوية ومن بينها بغداد اما الرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة في وسط وجنوب البلاد بينما تكون شمالية غربية معتدلة السرعة شمال وغرب البلاد.وحذر المختصون الاقسام الشمالية والشمالية الشرقية من غزارة الامطار وارتفاع منسوب مياه الامطار في الطرق كما ان المفاجآت الخريفية واردة بين السلب والايجاب، حيث لا تزال الخرائط الطقسية غير دقيقة في رسم تفاصيل الحالة الممطرة رغم اكتمال معظم العناصر، وبينما تحققت الحالة فعلياً في عدة مناطق، خاصةً الشمال وصلاح الدين، الا انها لاتزال خفيفة على أجزاء من الوسط والجنوب.