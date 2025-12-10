مرصد بيئي: الأمطار لم ترفع الخزين المائي سوى 2%.. ونحتاج مزيداً من السيول

وذكر المرصد في بيان، أن الأمطار التي هطلت مؤخراً على بلغت 86 ملم، فيما كانت كمية الأمطار التي هطلت على في نفس المحافظة 52 ملم.وحلّت ثانياً بعد بكمية الأمطار التي هطلت عليها، بمعدل 11.5 ملم، فيما تصدّرت مدن بالأمطار التي هطلت عليها والتي بلغت 11.4 ملم.بيّن المرصد أن "هذه الكميات سجلت بالتعاون بين المرصد ومحطة في الجو بكلية العلوم مع المحطات الموجودة في تلك المناطق".وأكد أن " بحاجة إلى موجات مطرية تتسبب بسيول كالتي حصلت قبل يومين في عدد من المحافظات لرفع منسوب المياه في نهري والفرات، وزيادة الخزين المائي في السدود والنواظم التي وصلت إلى أدنى مستوى لها"، مشيراً إلى أن كميات الأمطار التي هطلت مؤخراً "لم تزد المنسوب والخزين المائي سوى 1 ـ 2 بالمئة".وأوضح أن الأهوار في المناطق الجنوبية لا تزال تحتاج الكثير من تلك الموجات المطرية من أجل تحسين الواقع المائي فيها وإعادتها إلى سابق عهدها نظراً للجفاف الذي أصابها خصوصاً في الصيف الماضي، منوّهاً بضرورة استفادة الجهات الرسمية من تلك الموجات "من أجل تحسين الخزين المائي وإمكانية التصرف به في المناطق التي تعاني من نقص المياه في المحافظات الجنوبية والوسطى".