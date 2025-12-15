‏تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق

وبحسب بيانات التنبؤ الجوي فإن حالة جوية ممطرة متوقعة ناتجة عن نزول منخفض جوي مصحوب بتبريد قد يصل إلى –20° م، مع زاوية نزول محور المنخفض من الشمال إلى الجنوب.ويقول المختصون ان المنخفض من المتوقع أن يكون تأثيره عنيفاً على مناطق والهضبة الإيرانية، ما يستوجب التحذير الشديد.وفيما يخص فتتغير التحديثات بشكل مستمر بسبب وقوع العراق ضمن منطقة جافة شرق المنخفض، لكن الخرائط تشير إلى تكاثر السحب اعتباراً من اليوم الاثنين، خصوصاً على مناطق الجنوب، مع فرص أمطار متفرقة تبدأ ظهر وعصر الاثنين على أجزاء من بادية وغرب .ومن المتوقع ان تزداد شدة الحالة مساء اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء لتشمل ودهوك وأربيل والأنبار وصلاح الدين مع غزارة متوقعة على الموصل والأنبار ودهوك، وتشمل فرص الأمطار بعض مناطق وبادية الجنوب، على أن تتقدم الحالة يومي الأربعاء والخميس باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد.وتشير البيانات الى ان الحالة ستتركز في غرب البلاد وعلى الشريط الحدودي مع ومناطق أقصى الجنوب نتيجة قربها من المنخفض الجوي، بينما تكون الفرص أضعف على شرق وشمال العراق، لكن الحالة قد تتغير وتشمل مناطق إضافية.وستكون ‏الحالة مصحوبة بكتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو العليا، مع توفر رطوبة عالية وفوارق حرارية ضعيفة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا، لذا يُتوقع أن تكون الأمطار ديمية في الغالب، وقد يرافقها نشاط محدود للسحب الرعدية.