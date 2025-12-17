وبحسب خرائط الطقس فان اجواء شديدة البرودة تشهدها المناطق الواقعة غرب وجنوب غرب وجنوب ووسط بما في ذلك العاصمة نتيجة لتعمق تأثير كتلة هوائية باردة فيما تكون السماء ملبدة وداكنة مع أمطار متفرقة غالبيتها خفيفة ورذاذ .وستسجل درجات الحرارة انخفاضا حادا بمستوى السطح اليوم الأربعاء في البادية الغربية والجنوبية للعراق عبر والنجف والمثنى، مع درجات حرارة نهارًا بين 8 و10 مئوية بسبب الغيوم الكثيفة والمطر البارد والذي يكون متجمدًا على ارتفاعات أقل من العادة في الغلاف الجوي ثم ينزل سائلاً باردًا للغاية بالإضافة لتأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي .أما في بغداد تصل درجة الحرارة إلى 13 مئوية مئوية نهارا مع اجواء غائمة والفرصة مهيأة لزخات مطر خفيفة ورذاذ، فيما تتراوح درجات الحرارة في باقي المناطق الوسطى والجنوبية بين 12 و15 مئوية وتكون أكثر دفئًا في سهول شمال العراق عبر وكركوك وجنوب بدرجة او اثنتين.وستكون الفرصة مهيأة للأمطار في معظم مناطق وواسط وجنوب العراق والأمطار غالبًا خفيفة متفرقة وفي بعض النقاط والأحيان تكون متوسطة خاصة في والنجف والمثنى وربما ، مع بعض الغزارة محليًا جهة البوادي في غرب وجنوب غرب العراق .اما في شمال وشمال وديالى تكون الأمطار مستبعدة والاجواء غائمة جزئيًا وغائمة غالبًا وقد تسطع الشمس تدريجيًا بعد حلول العصر بقليل قبل مغيبها لا سيما في شمال العراق والذي سيشهد اجواء أكثر دفئًا ولكنها تظل باردة من تلك التي في بغداد أو المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.