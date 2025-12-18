الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من غد الجمعة

وأوضحت الهيئة في بيان تابعته ، أن "يوم غد طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في ".وتابع، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: 12، 15، دهوك والبصرة 16، والنجف الأشرف وذي قار وميسان وواسط 17، وصلاح الدين وأربيل والديوانية والمثنى 18، وديالى وكربلاء 19، بابل 20".وأضافت، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً عدا المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".ولفتت الى أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون غائماً جزئياً مع تشكل ضباب خفيف صباحاً في أماكن متفرقة من البلاد يزول تدريجياً، درجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الإثنين القادم سيكون صحواً الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف في الصباح في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".