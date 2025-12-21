‏دفئ مؤقت في العراق قبل مفاجآت ليلة رأس السنة.. الثلوج ستتساقط والبرد يشتد بأول أيام 2026

وحسب التوقعات تقترب من البلاد موجة علوية قد تسبب حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي منتصف الأسبوع على بعض المناطق، ‏أما درجات الحرارة ‏فتشهد ارتفاعاً طفيفاً نتيجة عبور الكتلة الباردة وتقدّم كتلة أكثر دفئاً، لتكون الأجواء باردة ليلاً، ومعتدلة إلى باردة نسبياً نهاراً.لكن مع نهاية الشهر أي بعد 10 أيام من اليوم، من المتوقع حدوث حالة جوية ممطرة مع تساقط الثلوج في الشمال، وقد يصل ربما تساقط الثلوج الى الوسط اذا تزامن التساقط المطري مع الانخفاض الحاد بالحرارة المتوقع نهاية الشهر الحالي.وتشير البيانات الى ان منخفضا جويا سيؤثر على أجواء البلاد بامطار قوية وتساقط الثلوج شمال حيث تشمل الامطار الغزيرة والموصل واربيل والسليمانية وكركوك وديالى وصلاح الدين، فيما يشمل تساقط الثلوج دهوك والموصل واربيل والسليمانية، و يبدأ تأثير المنخفض الجوي على اجواء البلاد مع حلول .ويصف المختصون ما سيحصل في اليوم الأول للسنة الجديدة بانه " قاسٍ ونزول قطبي" سيشهده العراق، مع تساقط الثلوج وحالات برد شديدة، بل قد يتشكل الصقيع وتسجل بعض المناطق درجات حرارة صفرية وسط البلد.