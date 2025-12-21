الصفحة الرئيسية
المزيد
دفئ مؤقت في العراق قبل مفاجآت ليلة رأس السنة.. الثلوج ستتساقط والبرد يشتد بأول أيام 2026
أخبار الطقس
2025-12-21 | 01:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
329 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى تأثر البلاد بحالات مطرية محدودة نسبيا في منتصف الأسبوع الحالي وكذلك موجة أخرى قد تشهد تساقط الثلوج في الشمال مطلع يناير المقبل أي مع ليلة حلول السنة الميلادية الجديدة.
وحسب التوقعات تقترب من البلاد موجة علوية قد تسبب حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي منتصف الأسبوع على بعض المناطق، أما درجات الحرارة فتشهد ارتفاعاً طفيفاً نتيجة عبور الكتلة الباردة وتقدّم كتلة أكثر دفئاً، لتكون الأجواء باردة ليلاً، ومعتدلة إلى باردة نسبياً نهاراً.
لكن مع نهاية الشهر أي بعد 10 أيام من اليوم، من المتوقع حدوث حالة جوية ممطرة مع تساقط الثلوج في الشمال، وقد يصل ربما تساقط الثلوج الى الوسط اذا تزامن التساقط المطري مع الانخفاض الحاد بالحرارة المتوقع نهاية الشهر الحالي.
وتشير البيانات الى ان منخفضا جويا سيؤثر على أجواء البلاد بامطار قوية وتساقط الثلوج شمال
العراق
حيث تشمل الامطار الغزيرة
دهوك
والموصل واربيل والسليمانية وكركوك وديالى وصلاح الدين، فيما يشمل تساقط الثلوج دهوك والموصل واربيل والسليمانية، و يبدأ تأثير المنخفض الجوي على اجواء البلاد مع حلول
السنة الجديدة
.
ويصف المختصون ما سيحصل في اليوم الأول للسنة الجديدة بانه "
شتاء
قاسٍ ونزول قطبي" سيشهده العراق، مع تساقط الثلوج وحالات برد شديدة، بل قد يتشكل الصقيع وتسجل بعض المناطق درجات حرارة صفرية وسط البلد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
