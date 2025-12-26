جبهات ماطرة تغطي نصف العراق لـ4 أيام.. وثلوج ضخمة ستحول المناطق الى بيضاء

وبحسب بيانات الطقس فان حالة جوية ممطرة وفعالة على من مساء الجمعة ولغاية فجر الاثنين وستكون اعلى التراكمات في شمال وشمال شرق البلاد حيث تشمل مرتفعات ولا سيما وحلبجة وشرق ودهوك بكميات غزيرة قد تتجاوز محلياً 60 إلى 90 ملم نتيجة التأثير المباشر للأخدود العلوي والدعم الرطب القوي، كما تمتد الأمطار بشكل جيد إلى وكركوك وصلاح الدين وديالى بكميات متوسطة تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تكون رعدية على فترات، بينما تظهر الخريطة وصول الفعالية إلى وسط البلاد بما فيها على شكل أمطار خفيفة إلى متوسطة بتراكمات بحدود 5 إلى 15 ملم.وكذلك تتأثر مناطق شرق وجنوب شرق العراق مثل وميسان وأجزاء من بزخات متفرقة قد تكون رعدية محلياً مع تباين واضح في الشدة، أما مناطق غرب والجنوبية ومدن فتكون فرص الأمطار فيها أضعف ومحدودة، وتترافق الحالة مع نشاط الرياح أثناء السحب الرعدية وانخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة ليلاً.وعموما تتاثر مناطق البلاد بمنخفض جوي قطبي نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة، يمتد تاثيرها الى وسط البلاد، كما سيكون التاثير الأكبر شمال العراق حيث يتسبب بجيران الاودية وارتفاع مناسيب المياه في المناطق المنخفضة.وبنفس الوقت، ستكون المناطق الشمالية تحت تاثير كميات كبيرة من الثلوج ولا سيما في المناطق الجبلية من الاحد وحتى مساء الثلاثاء، وقد ينخفض مستوى الثلج حتى إلى بعض السهول في نينوى وجبل ومحيطه وشرق لا سيما يوم الاثنين.