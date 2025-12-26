الصفحة الرئيسية
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
جبهات ماطرة تغطي نصف العراق لـ4 أيام.. وثلوج ضخمة ستحول المناطق الى بيضاء
أخبار الطقس
2025-12-26 | 01:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,466 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى جبهات مطرية قوية ستضرب مناطق شمال البلاد وتنزل مستوياتها تدريجيا كلما اتجهت الى الوسط والجنوب، وذلك ابتداء من مساء اليوم الجمعة، ولمدة 4 أيام، فيما تتخللها موجة ثلجية كثيفة على عدة مناطق شمال
العراق
ولمدة يومين.
وبحسب بيانات الطقس فان حالة جوية ممطرة وفعالة على
العراق
من مساء الجمعة ولغاية فجر الاثنين وستكون اعلى التراكمات في شمال وشمال شرق البلاد حيث تشمل مرتفعات
إقليم كردستان
ولا سيما
السليمانية
وحلبجة وشرق
أربيل
ودهوك بكميات غزيرة قد تتجاوز محلياً 60 إلى 90 ملم نتيجة التأثير المباشر للأخدود العلوي والدعم الرطب القوي، كما تمتد الأمطار بشكل جيد إلى
نينوى
وكركوك وصلاح الدين وديالى بكميات متوسطة تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تكون رعدية على فترات، بينما تظهر الخريطة وصول الفعالية إلى وسط البلاد بما فيها
بغداد
على شكل أمطار خفيفة إلى متوسطة بتراكمات بحدود 5 إلى 15 ملم.
وكذلك تتأثر مناطق شرق وجنوب شرق العراق مثل
واسط
وميسان وأجزاء من
البصرة
بزخات متفرقة قد تكون رعدية محلياً مع تباين واضح في الشدة، أما مناطق غرب
الانبار
والجنوبية ومدن
الفرات الأوسط
فتكون فرص الأمطار فيها أضعف ومحدودة، وتترافق الحالة مع نشاط الرياح أثناء السحب الرعدية وانخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة ليلاً.
وعموما تتاثر مناطق البلاد بمنخفض جوي قطبي نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة، يمتد تاثيرها الى وسط البلاد، كما سيكون التاثير الأكبر شمال العراق حيث يتسبب بجيران الاودية وارتفاع مناسيب المياه في المناطق المنخفضة.
وبنفس الوقت، ستكون المناطق الشمالية تحت تاثير كميات كبيرة من الثلوج ولا سيما في المناطق الجبلية من الاحد وحتى مساء الثلاثاء، وقد ينخفض مستوى الثلج حتى إلى بعض السهول في نينوى وجبل
سنجار
ومحيطه وشرق
كركوك
لا سيما يوم الاثنين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
