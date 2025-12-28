كمية البرودة والامطار المتوقعة لكل محافظة.. خلاصة طقس اليوم الاحد

وتقول بيانات الطقس ان الاخدود البارد القطبي من المتوقع ان يتوغل بالطبقات العليا في الأجواء العراقية مع تزايد الاستجابة السطحية للمنخفض المتوسطي، مما يتسبب باشتداد الفعاليات الجوية والاضطرابات وتوسع نطاقها.وتكون الأجواء غائمة كليا الى جزئيا في كافة مدن شمال وغرب البلاد وبعض مناطق الوسط مثل وديالى وصلاح الدين وواسط وميسان، خلال ساعات نهار اليوم الاحد، وتتفكك السحب تدريجيا وتستقر الاجواء لتكون السماء صافية في تلك الاماكن بحلول ساعات مساء الاحد.وتكون الامطار معتدلة الى غزيرة الشدة مع تشكل بؤر مطرية غزيرة جدا في وشرق مع اكتساء السليمانية بالثلوج الكثيفة، بالإضافة الى دهوك واربيل، وتكون الامطار أيضا خفيفة الى معتدلة الشدة في وبغداد وديالى وقد تغزر أحيانا ببعض المناطق.اما في والانبار فتكون الامطار معتدلة الى شبه غزيرة الشدة، اما في وبابل تكون الفرصة غير مؤكدة الحدوث لهطول زخات مطر سريعة متفرقة والافضلية لصالح مناطق شمال المحافظتين، وفي واسط و ستكون هناك زخات مطر خفيفة متفرقة تتحول الى معتدلة الشدة وشبه غزيرة في الاقسام الشرقية المحاذية لايران لكل من المدينتين، وفي تكون زخات المطر متفاوتة الشدة قد تتخللها بعض الغزارة في بعض اماكنها، اما في تكون الفرصة غير مؤكدة لهطول زخة مطر خفيفة متفرقة، اما في والمثنى والنجف فمن المحتمل تشكل قطرات من المطر.وعلى صعيد درجات الحرارة، من المتوقع حصول انخفاض كبير على درجات الحرارة في شمال وغرب البلاد بالاضافة الى بغداد وديالى وصلاح الدين نتيجة لاندفاع الهواء البارد المرافق للاخدود القطبي لتنخفض العظمى اليوم في مدن الشمال مادون 10م وفي بغداد 14م والانبار 13م بينما يستمر الارتفاع في مدن الجنوب والفرات الاوسط لتصل غدا في البصرة الى 21م وذلك بفعل الجبهة الهوائية الدافئة والية سحب الهواء الدافئة من الجزيرة العربية التي يعمل بها المنخفض السطحي الديناميكي.