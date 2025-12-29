برد شديد وامطار ممزوجة بالثلوج وحالوب وصقيع.. طقس العراق للـ48 ساعة القادمة

يقول المختصون ان الثلوج وتراكمها على هضاب ثم تلقيها طبقات مستمرة من الثلوج سيجعلها تحافظ على برودة الأجواء والكتل الهوائية السطحية لاطول فترة ممكنة هناك مما يتسبب بتجدد تساقط الثلوج في اقصى شمال خلال يومي الأربعاء والخميس، كما انه في حال اندفاع كتلة هوائية قطبية جديدة من شرق أوروبا وقبل ذوبان الغطاء الثلجي سيؤدي الى تجدد فرص الثلوج شمال العراق واندفاعها بشكل اعمق باتجاه جنوب العراق.وابتداء من مساء اليوم تشهد مناطق وكركوك واربيل ودهوك والسليمانية، أجواء غائمة بشكل تدريجي مع هطول امطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة تكون أحيانا ممتزجة مع الثلوج مما يتسبب بسقوط جزيئات شبيهة بالحالوب وصغيرة وبيضاء واحيانا تكون ناعمة مثل "الفلين"، اما مناطق وصلاح الدين وديالى وبغداد ستتأثر بالجبهة الهوائية الماطرة بعد الظهر وتكون سريعة في أول المساء.وعموما تسيطر الجبهة الهوائية الباردة مع رياح قارسة البرودة في أجواء العراق لمدة 48 ساعة أي خلال يومي الاثنين والثلاثاء، لتسجل درجات حرارة بين 2 مئوية ومثلها تحت الصفر، بل تصل الى 4 او6 درجات تحت الصفر في بعض المناطق الشمالية.