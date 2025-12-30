ذروة الموجة الباردة.. الانواء: الحرارة دون الصفر في الوسط والشمال غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ذروة الموجة الباردة ستكون يوم غد الأربعاء 31-12 ، حيث تُســجَّل درجات حرارة منخفضة جداً في أغلب المدن، تصل صباحا إلى ما دون الصفر في مناطق شمال ووسط البلاد، وتكون أعلى بقليل في مدن الجنوب".وأضافت انه "بعد ذلك، تميل درجات الحرارة إلى ارتفاع مؤقت يستمر ليومين إلى ثلاثة أيام، قبل أن تعاود الانخفاض من جديد مع منتصف الأسبوع المقبل".