ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع

وبحسب المختصين بخرائط الطقس فان محافظات تشهد منذ ساعات الفجر ولغاية الان اجواء شتوية قارسة بفعل بلوغ ذروة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة مع تشكل موجة انجماد، حيث يتم تسجيل حرارة تحت الصفر المئوية في مناطق الشمال كافة، وتسجيل حرارة صفرية في بعض مناطق شرق وغرب البلاد، اما اعلى حرارة صغرى فتكون 3 مئوية في الجنوب.وابتداء من يوم السبت القادم سيتم تعزيز موجة البرد مرة اخرى حيث من المتوقع اندفاع كتلة هوائية قطبية جديدة إلى العراق وتستمر آثارها حتى مطلع الأسبوع المقبل.وتتجدد الموجات القطبية بفعل تراكم طبقة من الثلوج على عموم مما يساهم في تعزيز البرد الواصل للعراق، حيث تحولت هضاب تركيا الى مخزن للبرودة بسبب الغطاء الثلجي، بحسب المختصين، اذ لا تمتص هذه المناطق أشعة الشمس بسبب بياض الثلج وتظل باردة وتحافظ على برودة الكتل الهوائية المنحدرة من الشمال وتعززها.