إقليم كردستان على موعد مع الثلوج والأمطار مجدداً

فيما توقعت الأنواء الجوية أن تكون السماء غائمة كلياً بحلول منتصف نهار الغد مع تساقط كميات من الثلوج وهطول للأمطار تشمل أجزاء عدة من مناطق الإقليم لتشمل ، إدارة المستقلة، ميركسور، (ئامێدی)، إدارة سوران، مع أجزاء من إدارة رابرين وجبل ضمن .وأشارت الأنواء الجوية في الإقليم إلى فرص مواتية لتساقط أمطار مصحوبة بكميات من الثلوج على مناطق عدة من البلاد، فيما ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي.أما الرياح فستكون متوسطة جنوبية شرقية شديدة إلى متوسطة تبلغ فيها سرعة هبوب الرياح من10 إلى 25 كيلومترا في الساعة.أما بخصوص يوم غد الخميس الأول من كانون الثاني 2026 فتوقعت للأنواء الجوية طقساً غائماً بالكامل مع تأثر بموجة ثلوج تشمل عموم محافظة ، إدارة زاخو المستقلة، ميركسور/ العمادية (ئامێدی)، إدارة سوران، إضافة إلى أجزاء من إدارة رابرين وقمم جبل سفين ضمن محافظة .كما توقعت الهيئة سرعة متوسطة للرياح الجنوبية الشرقية، فيما تبقى مديات الرؤية بين 7 إلى 9 كيلومترا، بينما تقل مستويات الرؤية في مناطق المغطاة بالثلوج لتتراوح بين 3 حتى 5 كيلومترا.