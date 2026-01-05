موقف الحرارة والامطار حسب المناطق.. خلاصة طقس العراق حتى نهاية الأسبوع

وبحسب بيانات الانواء الجوية، فإن الطقس سيكون بين غائم الى غائم جزئي لغاية نهاية الأسبوع الحالي مع فرصة تساقط امطار يوم الجمعة في المناطق الشمالية وتمتد بشكل اقل لباقي مناطق .وبينما تكون اقل حرارة صغرى اليوم الاثنين صفر مئوية في ونينوى، سترتفع غدا الى 1 مئوية كاقل حرارة صغرى، اما اعلى حرارة عليا اليوم تسجلها والبصرة وتبلغ 16 مئوية، بينما سترتفع الى 19 مئوية غدا في ذي قار.وتشير التوقعات الى ان منخفضا جويا سيؤثر على العراق بدءا من مساء يوم الجمعة المقبل حيث تتركز الامطار شمالا مع تقلب درجات الحرارة، ويؤثر المنخفض اعتبارا من ليل الجمعة لغاية ليل السبت، وتتركز على شمال العراق والاجزاء الغربية والوسطى بشكل اقل.