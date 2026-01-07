‏دفئ وغبار ومطر.. تقلبات تدريجية من اليوم ولغاية السبت والغزارة في 7 محافظات

وتشير خرائط الطقس الى ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من نهار اليوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة نتيجة تقدم كتلة هوائية دافئة مع تحول الرياح الى جنوبية شرقي يومي الخميس والجمعة، لكن اعتبارا من ظهر وعصر الجمعة تتحول الرياح الى شمالية غربية نشطة السرعة غرب وشمال ما يؤدي لفرصة لتصاعد الغبار، قبل ان تنخفض درجات الحرارة بدءا من يوم السبت.وابتداء من نهار الجمعة، تنطلق جولة مطرية تضرب المناطق الشمالية وغرب الانبار ثم تتصاعد الحالة مساء الجمعة وحتى ظهر السبت وتمتد الى معظم المناطق الشمالية والوسطى والغربية، فضلا عن مناطق الجنوب بعد مساء الجمعة وحتى عصر السبت، ‏كما يُتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات وأربيل والسليمانية أثناء ذروة تأثير الحالة، مع احتمالية امتدادها إلى بعض المناطق المنخفضة في حال توفرت شدة الهطول وانخفاض الحرارة.وتكون الامطار رعدية غزيرة في دهوك، ، سليمانية، ، ، ، ، بينما تكون ردعية متوسطة الشدة في والنجف وكربلاء وصلاح الدين، بينما تكون خفيفة الى متوسطة الشدة في باقي المناطق، و‏تنتهي تأثيرات هذه الحالة عصر ومساء السبت، وتشير التوقعات إلى حالة ممطرة أخرى تبدأ مساء الإثنين.