"تحالف الراغبين".. إعلان مشترك حول ضمانات أمنية لأوكرانيا
دفئ وغبار ومطر.. تقلبات تدريجية من اليوم ولغاية السبت والغزارة في 7 محافظات
أخبار الطقس
2026-01-07 | 01:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,755 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تنتظر مناطق
العراق
كافة، ابتداء من اليوم الأربعاء ولغاية السبت المقبل، تقلبات متعددة في الأجواء، تبدأ بارتفاع الحرارة من اليوم لتفرض اجواءً دافئة في معظم المناطق لغاية يوم الجمعة، ليتغير
بعدها
اتجاه الرياح ما يؤدي لاثارة الغبار ثم انطلاق موجة مطرية تستمر اكثر من 24 ساعة وتطال غزارتها حوالي 11 محافظة.
وتشير خرائط الطقس الى ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من نهار اليوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة نتيجة تقدم كتلة هوائية دافئة مع تحول الرياح الى جنوبية شرقي يومي الخميس والجمعة، لكن اعتبارا من ظهر وعصر الجمعة تتحول الرياح الى شمالية غربية نشطة السرعة غرب
الانبار
وشمال
السعودية
ما يؤدي لفرصة لتصاعد الغبار، قبل ان تنخفض درجات الحرارة بدءا من يوم السبت.
وابتداء من نهار الجمعة، تنطلق جولة مطرية تضرب المناطق الشمالية وغرب الانبار ثم تتصاعد الحالة مساء الجمعة وحتى ظهر السبت وتمتد الى معظم المناطق الشمالية والوسطى والغربية، فضلا عن مناطق الجنوب بعد مساء الجمعة وحتى عصر السبت، كما يُتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات
دهوك
وأربيل والسليمانية أثناء ذروة تأثير الحالة، مع احتمالية امتدادها إلى بعض المناطق المنخفضة في حال توفرت شدة الهطول وانخفاض الحرارة.
وتكون الامطار رعدية غزيرة في دهوك،
أربيل
، سليمانية،
كركوك
،
ديالى
،
بغداد
،
بابل
، بينما تكون ردعية متوسطة الشدة في
الموصل
والنجف وكربلاء وصلاح الدين، بينما تكون خفيفة الى متوسطة الشدة في باقي المناطق، وتنتهي تأثيرات هذه الحالة عصر ومساء السبت، وتشير التوقعات إلى حالة ممطرة أخرى تبدأ مساء الإثنين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تبدأ الجمعة من دهوك.. موجة ثلوج جديدة تجتاح كردستان
10:50 | 2026-01-06
10:50 | 2026-01-06
موقف الحرارة والامطار حسب المناطق.. خلاصة طقس العراق حتى نهاية الأسبوع
01:13 | 2026-01-05
01:13 | 2026-01-05
موجة قطبية باردة تضرب العراق.. درجات الحرارة ادنى من الصفر
15:12 | 2026-01-02
15:12 | 2026-01-02
بينها العراق.. موجة صقيع قارسة تجتاح المنطقة العربية
12:00 | 2026-01-01
12:00 | 2026-01-01
إقليم كردستان على موعد مع الثلوج والأمطار مجدداً
08:00 | 2025-12-31
08:00 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
00:56 | 2025-12-31
00:56 | 2025-12-31
