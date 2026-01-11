امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة

أخبار الطقس

2026-01-11 | 01:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
3,224 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تنتظر مناطق واسعة من وسط وشمال وجنوب العراق جولة مطرية ابتداء من منتصف الأسبوع الحالي أي ابتداء من الثلاثاء ولغاية نهاية الأسبوع، تليها موجة شديدة البرودة ترافق العراقيين لاسبوع كامل.



وبحسب بيانات الطقس فان العراق سيتأثر بمنخفض جوي خلال الفترة من الاثنين وحتى الخميس، مع تقلبات في الطقس تتمثل بنشاط الرياح، وموجات غبار، وفرص لهطول الأمطار، يعقبها موجة برد متوسطة الشدة.

ومن المتوقع ان يكون ‏المنخفض الجوي مصحوبا بعدة جبهات هوائية باردة، وتتركز فرص الأمطار على مناطق الشمال وتشمل بشكل محدود باقي المناطق، حيث تكون البداية من عصر ومساء الاثنين على مناطق الشمال وتزداد مساء الإثنين والثلاثاء، وتشمل معظم مناطق الشمال الموصل، دهوك، أربيل، السليمانية، وكركوك، مع غزارة متوقعة في بعض الفترات، يصاحبها تساقط الثلوج على أغلب المرتفعات الجبلية، وتمتد لاحقًا إلى بعض المناطق المنخفضة.

وتشمل فرص الأمطار فجر ونهار الثلاثاء مناطق وسط وجنوب البلاد واسط، ديالى، الديوانية، أجزاء من بابل، والعاصمة بغداد، وصلاح الدين، البصرة، ميسان، ذي قار، وأجزاء من المثنى، مع فرص لتشكل سحب رعدية على فترات، خاصة في الجنوب، وربما تشمل مناطق الأنبار على شكل زخات خفيفة، أما باقي المناطق فرص الأمطار ضعيفة، أو محتمل زخات خفيفة عشوائية، وتستقر الأجواء في كافة المناطق مساء الثلاثاء، عدا مناطق الشمال تستمر فرص الأمطار وتساقط للثلوج حتى الخميس.

ومن المتوقع ان تتحول الرياح تدريجيًا اليوم الأحد إلى جنوبية شرقية مع نشاط محدود للرياح يوم الاثنين وفرصة لموجات غبار، اما الثلاثاء فيكون هناك نشاط أعلى للرياح الجنوبية الشرقية خاصة في ‏ميسان، واسط، ديالى، كركوك، السليمانية، مع هبات قد تصل إلى 90 كم/س، وتتحول الرياح إلى غربية نشطة على غرب الأنبار نتيجة دخول الجبهة الباردة، مع هبات رياح تصل إلى 80 كم/س، مع فرصة لتشكل موجات غبار تنطلق من هناك وتتحرك بإتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد.

اما درجات الحرارة، فسيتم تسجيل ‏انخفاض محدود في الحرارة اليوم الاثنين ثم ارتفاع طفيف الثلاثاء والأربعاء، واعتبارًا من الخميس والأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض جديد وقوي في درجات الحرارة قد يستمر لاسبوع.


>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
Play
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Play
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Play
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
Play
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Play
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
Play
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
Play
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Play
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08

اخترنا لك
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
00:38 | 2026-01-10
أجواء مضطربة هذا اليوم في العراق
02:59 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
‏دفئ وغبار ومطر.. تقلبات تدريجية من اليوم ولغاية السبت والغزارة في 7 محافظات
01:27 | 2026-01-07
تبدأ الجمعة من دهوك.. موجة ثلوج جديدة تجتاح كردستان
10:50 | 2026-01-06
موقف الحرارة والامطار حسب المناطق.. خلاصة طقس العراق حتى نهاية الأسبوع
01:13 | 2026-01-05

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.