امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة

وبحسب بيانات الطقس فان سيتأثر بمنخفض جوي خلال الفترة من الاثنين وحتى الخميس، مع تقلبات في الطقس تتمثل بنشاط الرياح، وموجات غبار، وفرص لهطول الأمطار، يعقبها موجة برد متوسطة الشدة.ومن المتوقع ان يكون ‏المنخفض الجوي مصحوبا بعدة جبهات هوائية باردة، وتتركز فرص الأمطار على مناطق الشمال وتشمل بشكل محدود باقي المناطق، حيث تكون البداية من عصر ومساء الاثنين على مناطق الشمال وتزداد مساء الإثنين والثلاثاء، وتشمل معظم مناطق الشمال ، ، ، ، وكركوك، مع غزارة متوقعة في بعض الفترات، يصاحبها تساقط الثلوج على أغلب ، وتمتد لاحقًا إلى بعض المناطق المنخفضة.وتشمل فرص الأمطار فجر ونهار الثلاثاء مناطق وسط وجنوب البلاد ، ، ، أجزاء من ، والعاصمة ، وصلاح الدين، ، ، ، وأجزاء من ، مع فرص لتشكل سحب رعدية على فترات، خاصة في الجنوب، وربما تشمل مناطق على شكل زخات خفيفة، أما باقي المناطق فرص الأمطار ضعيفة، أو محتمل زخات خفيفة عشوائية، وتستقر الأجواء في كافة المناطق مساء الثلاثاء، عدا مناطق الشمال تستمر فرص الأمطار وتساقط للثلوج حتى الخميس.ومن المتوقع ان تتحول الرياح تدريجيًا اليوم الأحد إلى جنوبية شرقية مع نشاط محدود للرياح يوم الاثنين وفرصة لموجات غبار، اما الثلاثاء فيكون هناك نشاط أعلى للرياح الجنوبية الشرقية خاصة في ‏ميسان، واسط، ديالى، ، السليمانية، مع هبات قد تصل إلى 90 كم/س، وتتحول الرياح إلى غربية نشطة على غرب الأنبار نتيجة دخول الجبهة الباردة، مع هبات رياح تصل إلى 80 كم/س، مع فرصة لتشكل موجات غبار تنطلق من هناك وتتحرك بإتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد.اما درجات الحرارة، فسيتم تسجيل ‏انخفاض محدود في الحرارة اليوم الاثنين ثم ارتفاع طفيف الثلاثاء والأربعاء، واعتبارًا من الخميس والأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض جديد وقوي في درجات الحرارة قد يستمر لاسبوع.