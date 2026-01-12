الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي

‏وتقول بيانات الطقس انه ابتداءً من مساء يوم الإثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ما يؤدي لتساقط الامطار في المناطق الشمالية ابتداء من عصر ومساء اليوم الاثنين، مع امتداد زخات المطر إلى مناطق وسط وجنوب البلاد وبعض مناطق ، وتتحسن فرص الأمطار أكثر نهار الثلاثاء.‏وقد تكون الأمطار غزيرة في الشمال يرافقها تساقط للثلوج على ، بينما تكون أقل في باقي المناطق، مع احتمالية بؤر أمطار غزيرة في مناطق عشوائية، مصحوبة بنشاط السحب الرعدية على فترات، واعتبارًا من يوم الأربعاء والخميس، يُتوقع انخفاض واضح في درجات الحرارة على عموم المناطق، نتيجة عبور الجبهة الباردة وتعمّق تأثير الكتلة الهوائية القطبية.وتشير بيانات منفصلة ومتباينة الى احتمالية تعرض لموجة برد شديدة هي الأقوى منذ عام 2008، مصحوبة بتساقط الثلوج في أجزاء من غرب ووسط العراق مع بدء الثلث الأخير من هذا الشهر اذا لم تتغير التوقعات، وفي حال تحققها فان ستسجل حرارة عظمى قد لا تتجاوز الـ5 مئوية، وهذه المستويات المنخفضة في درجات الحرارة العظمى لم تعيشها بغداد منذ الستينيات من الماضي ، بحسب المختصين.