ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
أخبار الطقس
2026-01-14 | 00:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,169 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تترقب مناطق
العراق
كافة بدء تأثير موجة باردة ابتداء من مساء اليوم الأربعاء لتكون الأيام الأخيرة لهذا الأسبوع شديدة البرودة، تتبعها موجة مطرية في النصف الشمالي من البلاد مطلع الأسبوع القادم، وفي منتصف الأسبوع ستشهد مناطق واسعة من شمال ووسط وغرب البلاد تساقطا ثلجيا وتسجيل يوم بارد هو الأشد برودة منذ 2008، بحسب البيانات التاريخية للطقس.
ويستمر تأثر بعض المنطق الشمالية بفرص الامطار اليوم الأربعاء في
الموصل
ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك، وقد تمتد بشكل محدود الى
صلاح الدين
وديالى وواسط وبعض مناطق
الانبار
، قبل ان تبدأ موجة برد قوية مساء اليوم الأربعاء نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة ذات أصل قطبي، وتتعمق أكثر يوم غد الخميس لتشمل مناطق الوسط، ثم تواصل تقدمها نحو الجنوب يوم الجمعة، وستكون هذه الموجة شديدة التأثير خصوصًا على المناطق الشمالية، والمنطقة الغربية، وبادية الجنوب، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي أو أقل بعدة درجات، كما تتأثر باقي مناطق الوسط والجنوب بانخفاض واضح في درجات الحرارة، مع اقترابها من الصفر المئوي في بعض المدن.
وتستمر الموجة الباردة هذه حتى نهاية الأسبوع القادم تسبقها موجة أمطار سريعة مطلع الأسبوع القادم على شمال البلاد وبعض المناطق الوسطى والغربية، أي ان
العراق
سيعيش 10 أيام متتالية من البرد، كما تتزايد المعطيات عن تساقط كثيف وواسع النطاق للثلوج غرب العراق وفي أجزاء من وسطه وشماله الأسبوع المقبل مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.
من المتوقع ان يبدأ تساقط الثلوج ليلة يوم الاثنين-الثلاثاء أو بعد ظهر الاثنين أقصى غرب
الأنبار
ثم تتعمق شرقًا خلال المساء، كما من المتوقع ان تشهد
مرتفعات شمال
وشمال شرق العراق خاصة
محافظة السليمانية
تساقطا كثيفا للثلوج وبتراكمات تتجاوز الـ20 سنتيمترًا.
ويقول المختصون انه إذا تساقطت الثلوج ففي اليوم التالي قد تتراوح درجات الحرارة نهارًا في تلك المناطق الممتدة بداية من
شمال غرب
الأنبار إلى صلاح الدين وحتى
كركوك
ربما بين 2 الى 6 تحت الصفر المئوي، ويكون الانخفاض معمق حول
نهر الفرات
والمدن فيه مثل حديثة وراوه بسبب تأثير الثلوج والأمطار وغياب الاشعاع الشمسي مما قد يجعله أبرد يوم منذ 11 يناير 2008 محليًا.
ولا تزال البيانات لا تشير الى تساقط للثلوج في
بغداد
لكن التوقعات قابلة للتغير بحسب المختصين، لكن أي تغيير في حركة فص الدوامة القطبية أو قوته قد يتغير من مدى وكثافة الثلوج المتوقعة بشكل جدًا كبير، وقد تتاثر بغداد بشكل غير مباشر ببرد شديد بالإضافة المطر المتجمد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ثلوج العراق
طقس العراق
محافظة السليمانية
المنطقة الغربية
السومرية نيوز
مرتفعات شمال
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
نهر الفرات
