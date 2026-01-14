‏العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب

ويستمر تأثر بعض المنطق الشمالية بفرص الامطار اليوم الأربعاء في ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك، وقد تمتد بشكل محدود الى وديالى وواسط وبعض مناطق ، قبل ان تبدأ موجة برد قوية مساء اليوم الأربعاء نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة ذات أصل قطبي، وتتعمق أكثر يوم غد الخميس لتشمل مناطق الوسط، ثم تواصل تقدمها نحو الجنوب يوم الجمعة، و‏ستكون هذه الموجة شديدة التأثير خصوصًا على المناطق الشمالية، والمنطقة الغربية، وبادية الجنوب، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي أو أقل بعدة درجات، ‏كما تتأثر باقي مناطق الوسط والجنوب بانخفاض واضح في درجات الحرارة، مع اقترابها من الصفر المئوي في بعض المدن.وتستمر الموجة الباردة هذه حتى نهاية الأسبوع القادم تسبقها موجة أمطار سريعة مطلع الأسبوع القادم على شمال البلاد وبعض المناطق الوسطى والغربية، أي ان سيعيش 10 أيام متتالية من البرد، كما تتزايد المعطيات عن تساقط كثيف وواسع النطاق للثلوج غرب العراق وفي أجزاء من وسطه وشماله الأسبوع المقبل مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.من المتوقع ان يبدأ تساقط الثلوج ليلة يوم الاثنين-الثلاثاء أو بعد ظهر الاثنين أقصى غرب ثم تتعمق شرقًا خلال المساء، كما من المتوقع ان تشهد وشمال شرق العراق خاصة تساقطا كثيفا للثلوج وبتراكمات تتجاوز الـ20 سنتيمترًا.ويقول المختصون انه إذا تساقطت الثلوج ففي اليوم التالي قد تتراوح درجات الحرارة نهارًا في تلك المناطق الممتدة بداية من الأنبار إلى صلاح الدين وحتى ربما بين 2 الى 6 تحت الصفر المئوي، ويكون الانخفاض معمق حول والمدن فيه مثل حديثة وراوه بسبب تأثير الثلوج والأمطار وغياب الاشعاع الشمسي مما قد يجعله أبرد يوم منذ 11 يناير 2008 محليًا.ولا تزال البيانات لا تشير الى تساقط للثلوج في لكن التوقعات قابلة للتغير بحسب المختصين، لكن أي تغيير في حركة فص الدوامة القطبية أو قوته قد يتغير من مدى وكثافة الثلوج المتوقعة بشكل جدًا كبير، وقد تتاثر بغداد بشكل غير مباشر ببرد شديد بالإضافة المطر المتجمد.