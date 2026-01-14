Alsumaria Tv
LIVE
‏العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب

أخبار الطقس

2026-01-14 | 00:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
‏العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
6,169 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تترقب مناطق العراق كافة بدء تأثير موجة باردة ابتداء من مساء اليوم الأربعاء لتكون الأيام الأخيرة لهذا الأسبوع شديدة البرودة، تتبعها موجة مطرية في النصف الشمالي من البلاد مطلع الأسبوع القادم، وفي منتصف الأسبوع ستشهد مناطق واسعة من شمال ووسط وغرب البلاد تساقطا ثلجيا وتسجيل يوم بارد هو الأشد برودة منذ 2008، بحسب البيانات التاريخية للطقس.



ويستمر تأثر بعض المنطق الشمالية بفرص الامطار اليوم الأربعاء في الموصل ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك، وقد تمتد بشكل محدود الى صلاح الدين وديالى وواسط وبعض مناطق الانبار، قبل ان تبدأ موجة برد قوية مساء اليوم الأربعاء نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة ذات أصل قطبي، وتتعمق أكثر يوم غد الخميس لتشمل مناطق الوسط، ثم تواصل تقدمها نحو الجنوب يوم الجمعة، و‏ستكون هذه الموجة شديدة التأثير خصوصًا على المناطق الشمالية، والمنطقة الغربية، وبادية الجنوب، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي أو أقل بعدة درجات، ‏كما تتأثر باقي مناطق الوسط والجنوب بانخفاض واضح في درجات الحرارة، مع اقترابها من الصفر المئوي في بعض المدن.

وتستمر الموجة الباردة هذه حتى نهاية الأسبوع القادم تسبقها موجة أمطار سريعة مطلع الأسبوع القادم على شمال البلاد وبعض المناطق الوسطى والغربية، أي ان العراق سيعيش 10 أيام متتالية من البرد، كما تتزايد المعطيات عن تساقط كثيف وواسع النطاق للثلوج غرب العراق وفي أجزاء من وسطه وشماله الأسبوع المقبل مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

من المتوقع ان يبدأ تساقط الثلوج ليلة يوم الاثنين-الثلاثاء أو بعد ظهر الاثنين أقصى غرب الأنبار ثم تتعمق شرقًا خلال المساء، كما من المتوقع ان تشهد مرتفعات شمال وشمال شرق العراق خاصة محافظة السليمانية تساقطا كثيفا للثلوج وبتراكمات تتجاوز الـ20 سنتيمترًا.

ويقول المختصون انه إذا تساقطت الثلوج ففي اليوم التالي قد تتراوح درجات الحرارة نهارًا في تلك المناطق الممتدة بداية من شمال غرب الأنبار إلى صلاح الدين وحتى كركوك ربما بين 2 الى 6 تحت الصفر المئوي، ويكون الانخفاض معمق حول نهر الفرات والمدن فيه مثل حديثة وراوه بسبب تأثير الثلوج والأمطار وغياب الاشعاع الشمسي مما قد يجعله أبرد يوم منذ 11 يناير 2008 محليًا.

ولا تزال البيانات لا تشير الى تساقط للثلوج في بغداد لكن التوقعات قابلة للتغير بحسب المختصين، لكن أي تغيير في حركة فص الدوامة القطبية أو قوته قد يتغير من مدى وكثافة الثلوج المتوقعة بشكل جدًا كبير، وقد تتاثر بغداد بشكل غير مباشر ببرد شديد بالإضافة المطر المتجمد.

أمطار وثلوج وحرارة منخفضة.. الطقس خلال الزيارة الرجبية
00:35 | 2026-01-13
00:35 | 2026-01-13
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
01:17 | 2026-01-12
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
01:04 | 2026-01-11
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
00:38 | 2026-01-10
00:38 | 2026-01-10
أجواء مضطربة هذا اليوم في العراق
02:59 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
00:50 | 2026-01-09

