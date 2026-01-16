الصفحة الرئيسية
ثلوج وامطار متجمدة وزخات.. أسبوع بارد وحافل في العراق
أخبار الطقس
2026-01-16 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,471 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
بدأت مناطق عراقية واسعة صباحها اليوم الجمعة باجواء شديدة البرودة بعد تعمق موجة البرد ابتداء من مساء امس الخميس، فيما سيتعمق البرد اكثر طوال الأسبوع المقبل مع تساقط الثلوج في مناطق واسعة.
وسجلت مناطق في شمال البلاد وغرب
الانبار
وبادية الجنوب درجات حرارة عند الصفر المئوي ودونه، فيما يكون تاثير الموجة اقل على مناطق وسط وجنوب البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة، على أن يزداد الانخفاض يوم السبت، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي، مع توقعات بتشكّل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد.
وتشير البيانات الى ان الثلوج ستسقط في
جبل سنجار
ومحيطه غرب
نينوى
يوم الأحد وكذلك في مرتفعات
دهوك
وأربيل وفي وقت لاحق، يوم الاثنين ستنتقل هذه الفرص إلى مرتفعات
محافظة السليمانية
وفي هذه الأثناء ستندفع موجة جديدة من الهواء القطبي نحو
العراق
.
وتشهد اطراف
الموصل
من جهة الغرب ومنطقة الجزيرة الفراتية غرب الانبار امطارا متجمدة فيما تكون الثلوج كثيفة في مرتفعات دهوك وأربيل وستتراكم بسُمك يزيد عن الربع متر.
ومن المتوقع ان يشهد العراق حالتين مطريتين حتى نهاية الشهر الجاري، الحالة الأولى ناتجة عن منخفض قطبي جديد، تبدأ تأثيراته من مساء السبت ولغاية يوم الثلاثاء، وتتركز فرص الأمطار فيها على المناطق الشمالية والغربية وأجزاء من وسط البلاد، مع احتمال امتدادها بشكل محدود إلى الجنوب لاحقًا، يرافقها تساقط كثيف للثلوج في شمال البلاد.
اما الحالة الثانية متوقعة في نهاية الشهر الحالي، وتُعد حالة جيدة وتشمل جميع مناطق البلاد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
اليوم.. استعدوا للعواصف الرعدية وزخات المطر
01:28 | 2025-10-24
الأنواء الجوية: أمطار وثلوج ومحافظة تسجل أقل من درجة الانجماد - عاجل
01:02 | 2026-01-15
طقس العراق
الانواء الجوية
محافظة السليمانية
السومرية نيوز
جزيرة الفرات
سومرية نيوز
السليمانية
جبل سنجار
السومرية
الانبار
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
دوليات
40.56%
11:17 | 2026-01-14
توقعات بموعد الهجوم الأمريكي على ايران
11:17 | 2026-01-14
بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق
اقتصاد
26.35%
08:35 | 2026-01-14
بورصة الدولار تشتعل.. ارتفاع جديد في العراق
08:35 | 2026-01-14
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.41%
03:14 | 2026-01-15
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
محليات
13.68%
05:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
05:14 | 2026-01-15
أحدث الحلقات
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
طل الصباح
الأبراج - نصيحة 12-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-12
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
00:55 | 2026-01-14
أمطار وثلوج وحرارة منخفضة.. الطقس خلال الزيارة الرجبية
00:35 | 2026-01-13
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
00:38 | 2026-01-10
أجواء مضطربة هذا اليوم في العراق
02:59 | 2026-01-09
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
