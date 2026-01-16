ثلوج وامطار متجمدة وزخات.. أسبوع بارد وحافل في العراق

‏وسجلت مناطق في شمال البلاد وغرب وبادية الجنوب درجات حرارة عند الصفر المئوي ودونه، فيما يكون تاثير الموجة اقل على مناطق وسط وجنوب البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة، على أن يزداد الانخفاض يوم السبت، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي، مع توقعات بتشكّل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد.وتشير البيانات الى ان الثلوج ستسقط في ومحيطه غرب يوم الأحد وكذلك في مرتفعات وأربيل وفي وقت لاحق، يوم الاثنين ستنتقل هذه الفرص إلى مرتفعات وفي هذه الأثناء ستندفع موجة جديدة من الهواء القطبي نحو .وتشهد اطراف من جهة الغرب ومنطقة الجزيرة الفراتية غرب الانبار امطارا متجمدة فيما تكون الثلوج كثيفة في مرتفعات دهوك وأربيل وستتراكم بسُمك يزيد عن الربع متر.ومن المتوقع ان يشهد العراق حالتين مطريتين حتى نهاية الشهر الجاري، ‏الحالة الأولى ناتجة عن منخفض قطبي جديد، تبدأ تأثيراته من مساء السبت ولغاية يوم الثلاثاء، وتتركز فرص الأمطار فيها على المناطق الشمالية والغربية وأجزاء من وسط البلاد، مع احتمال امتدادها بشكل محدود إلى الجنوب لاحقًا، يرافقها تساقط كثيف للثلوج في شمال البلاد.اما ‏الحالة الثانية متوقعة في نهاية الشهر الحالي، وتُعد حالة جيدة وتشمل جميع مناطق البلاد.