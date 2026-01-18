الأطفال والكبار والمزروعات بحاجة للحماية.. العراق ينتظر أقسى موجة برد خلال 48 ساعة

وبحسب المختصين فان كتلة هوائية قطبية المنشأ تتوغل بقوة داخل الأجواء، وتؤدي إلى انهيار واضح بدرجات الحرارة، خصوصاً خلال منتصف الأسبوع، بأجواء شتوية قاسية وتأثير مباشر على الحياة اليومية.وتشير التوقعات الى ان الحرارة العظمى لن تتجاوز الـ3 درجات مئوية في شمال وغرب البلاد، مع أجواء شديدة البرودة وضعف واضح بالإحساس الشمسي، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى ليلاً وفجراً إلى أقل من 6 درجات تحت الصفر، ما يرفع فرص الصقيع القوي والانجماد الواسع للأراضي والمياه السطحية.تتاثر كذلك مدن الوسط بانخفاضات حادة تقرب الحرارة من الصفر المئوي خلال ساعات الليل والفجر مع إحساس فعلي بالبرد اشد من القيم المسجلة، وأجواء باردة نهارا مقارنة بالمعدلات الطبيعية خصوصا مع استمرار تدفق الهواء البارد، اما محافظات الجنوب، فرغم كونها أقل حدّة، إلا أن البرودة تكون غير اعتيادية، مع ليالي باردة وفجر قاسٍ نسبياً، وفروقات حرارية كبيرة بين النهار والليل، ما يجعل الإحساس بالبرد واضح حتى بالمناطق الجنوبية.ويؤكد المختصون ان امام موجة برد قوية ونادرة التأثير تشمل اغلب مناطق البلاد، محذرين من الأيام القادمة خصوصا فيما يتعلق بحماية الأطفال وكبار السن والمزروعات وانابيب المياه لان الحالة هي من اقوى موجات البرد التي يمر بها الموسم الحالي.