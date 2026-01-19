الصفحة الرئيسية
طقس العراق لغاية السبت.. حرارة "صفرية" حتى في الظهيرة وامطار من الشمال الى الجنوب
أخبار الطقس
2026-01-19 | 00:54
السومرية نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى دخول مناطق
العراق
كافة بموجة برد شديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء ولغاية الخميس، حيث تكون الحرارة "صفرية" حتى خلال ساعات الظهر، فيما تشهد مناطق واسعة من البلاد موجتين من الامطار تبدأ الأولى اليوم في معظم المحافظات وتكون ضعيفة بالغالب، وأخرى تبدأ الخميس ويكون نطاقها أوسع.
وبحسب بيانات الطقس فان فرص أمطار متوقعة تبدأ الليلة ونهار غد الاثنين، وتتركز على مدن شمال البلاد (الموصل،
دهوك
،
أربيل
،
السليمانية
، كركوك)، مع تساقط الثلوج على
المرتفعات الجبلية
، كما تشمل فرص الأمطار مناطق متفرقة من
الأنبار
،
صلاح الدين
، وديالى، مع فرص ضعيفة ومتقلبة على
النجف
وكربلاء وبغداد وبابل، وربما زخات متفرقة على
ميسان
وشرق
البصرة
".
واعتبارًا من مساء الغد، تتجه الأجواء نحو الاستقرار، مع تحوّل الرياح في عموم البلاد إلى شمالية غربية، ويتوقع اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة، تبدأ مساء الثلاثاء على مناطق الشمال، وتتعّمق يوم الأربعاء لتشمل أغلب المناطق، حيث تسجّل درجات الحرارة تحت الصفر المئوي في مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد، وتلامس الصفر المئوي في مناطق الوسط، وتقترب من الصفر المئوي في جنوب البلاد، خصوصًا المناطق الزراعية والمكشوفة، مع فرصة لتشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد.
وبحسب المختصين فان موجة البرد هذه ستكون الأقوى وتبدأ الثلاثاء وتنتهي الخميس لتسجل درجات الحرارة اقل من 5 تحت الصفر غرب البلاد وشماله، وستكون الحرارة قريبة من الصفر حتى في ساعات الظهيرة غدا.
وفيما يتعلق بتقلبات الطقس، فان الامطار تعود اعتبارًا من الخميس والجمعة والسبت، مع حالة ممطرة تتركز على مدن الشمال وتمتد إلى بعض مناطق الوسط والجنوب، ومع الانخفاض الحراري الكبير واقتراب خط سماكة الثلوج من وسط البلاد، تزداد فرص الهطول الثلجي على مناطق واسعة من شمال البلاد
الموصل
دهوك وأربيل والسليمانية، وقد تشمل أجزاء من
كركوك
، والمنطقة الغربية، صلاح الدين وديالى، بينما تبقى بقية المناطق تحت تأثير الأمطار.
مقالات ذات صلة
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
01:23 | 2025-12-30
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
01:14 | 2026-01-17
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
طقس العراق
الانواء الجوية
المرتفعات الجبلية
المنطقة الغربية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
صلاح الدي
السومرية
