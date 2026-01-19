طقس العراق لغاية السبت.. حرارة "صفرية" حتى في الظهيرة وامطار من الشمال الى الجنوب

وبحسب بيانات الطقس فان فرص أمطار متوقعة تبدأ الليلة ونهار غد الاثنين، وتتركز على مدن شمال البلاد (الموصل، ، ، ، كركوك)، مع تساقط الثلوج على ، ‏كما تشمل فرص الأمطار مناطق متفرقة من ، ، وديالى، مع فرص ضعيفة ومتقلبة على وكربلاء وبغداد وبابل، وربما زخات متفرقة على وشرق ".‏واعتبارًا من مساء الغد، تتجه الأجواء نحو الاستقرار، مع تحوّل الرياح في عموم البلاد إلى شمالية غربية، ‏ويتوقع اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة، تبدأ مساء الثلاثاء على مناطق الشمال، وتتعّمق يوم الأربعاء لتشمل أغلب المناطق، حيث ‏تسجّل درجات الحرارة تحت الصفر المئوي في مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد، و‏تلامس الصفر المئوي في مناطق الوسط، و‏تقترب من الصفر المئوي في جنوب البلاد، خصوصًا المناطق الزراعية والمكشوفة، مع فرصة لتشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد.وبحسب المختصين فان موجة البرد هذه ستكون الأقوى وتبدأ الثلاثاء وتنتهي الخميس لتسجل درجات الحرارة اقل من 5 تحت الصفر غرب البلاد وشماله، وستكون الحرارة قريبة من الصفر حتى في ساعات الظهيرة غدا.وفيما يتعلق بتقلبات الطقس، فان الامطار تعود اعتبارًا من الخميس والجمعة والسبت، مع حالة ممطرة تتركز على مدن الشمال وتمتد إلى بعض مناطق الوسط والجنوب، ‏ومع الانخفاض الحراري الكبير واقتراب خط سماكة الثلوج من وسط البلاد، تزداد فرص الهطول الثلجي على مناطق واسعة من شمال البلاد دهوك وأربيل والسليمانية، وقد تشمل أجزاء من ، والمنطقة الغربية، صلاح الدين وديالى، بينما تبقى بقية المناطق تحت تأثير الأمطار.