70 ساعة دافئة في العراق.. تليها موجة مطرية في 14 محافظة

وتشير خرائط الطقس الى عودة درجات الحرارة الى طبيعتها بعد مغادرة موجة البرد القارسة التي اثرت على البلاد الايام الماضية، ومن المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي ملموس على درجات الحرارة ابتداءً من اليوم الاثنين ثم يبلغ ذروة الارتفاع يوم الأربعاء المقبل.وخلال ساعات مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، تبدأ حالة مطرية خفيفة على بادية والبصرة على شكل زخات رعدية، لتزداد فاعليتها يوم الأربعاء على معظم مناطق الشمال (الموصل، ، ، ، كركوك) مع توقعات بهطولات غزيرة قد تستوجب التنبيه، وتشمل فرص الأمطار ، ، بعض مناطق وواسط، وأقصى جنوب البلاد (البصرة، ، وأجزاء من ذي قار).وستكون فرص الأمطار ضعيفة ومتذبذبة على مناطق وسط البلاد والمنطقة الغربية، بسبب ضعف الرطوبة المدارية وعامل نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، فيما ستكون الحالة القادمة ذات طابع رعدي، مع تركّز الفعالية في مناطق الشمال، وعودة متوقعة لتساقط الثلوج على .