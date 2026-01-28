البلل سيطال الجميع اليوم.. نزهة مطرية في العراق والحرارة تصل ذروتها اليوم

وبحسب خرائط الطقس، فإن امطارا وعواصف رعدية ستؤثر على اماكن واسعة من البلاد خلال الساعات المقبلة، نتيجة تأثر البلاد باخدود بارد في طبقات الجو العليا تزامنا مع حدوث استجابة لمنخفض حراري سطحي مسببا تشكل اضطرابات جوية في مدن عديدة من البلاد، فيما تتركز حدة الاضطرابات في شمال البلاد وتكون طبيعة فرص الهطول ذات طابع رعدي نتيجة تكونات لسحب ركامية ممطرة.وتكون الأجواء في المدن الشمالية غائمة جزئيا الى غائمة كلياً مصحوبة بهطول امطار معتدلة الشدة تشتد لتصبح غزيرة الشدة على فترات زمنية قصيرة في كافة مدن الشمال وتصحب بنشاط رعدي، اما في فتكون الأجواء صافية الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول زخة مطر رعدية سريعة تشمل أماكن متفرقة من الانبار والافضلية لمناطق شرق وغرب الانبار.اما المدن الوسطى، فتكون فيها الاجواء صافية الى غائمة جزئيا وتكون الفرصة مهيئة خلال ساعات الصباح والظهيرة لهطول زخة مطر رعدية سريعة على فترة زمنية وجيزة تشمل العاصمة وديالى وصلاح الدين وبعض مناطق وفرصة ضعيفة للغاية غير مؤكدة لامتداد فرصة الامطار السريعة لتشمل بعض مناطق وكربلاء .وفي المدن الجنوبية، تكون الاجواء صافية الى غائمة جزئيا مع فرصة واردة لهطول زخات مطر رعدية تشمل وشرق فقط اما باقي المدن الجنوبية تكون الفرصة ضعيفة الى معدومة لهطول زخات مطر متفرقة.اما درجات الحرارة، فمن المتوقع ان يبلغ ذروة الارتفاع في درجات الحرارة في وسط وجنوب وغرب البلاد خلال اليوم الاربعاء بفعل تاثيرات الجبهة الهوائية الدافئة المرافقة للمنخفض السطحي لتسجل العظمى في بغداد والبصرة 20م والانبار 18م والموصل 12م اما الرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار في اغلب مدن البلاد خصوصا الاقسام الوسطى ولكن تكون الرياح شديدة في الاقسام الشرقية خاصة مدن وواسط للتجاوز سرعة هبات الرياح هنالك 75كم بالساعة.