البلل سيطال الجميع اليوم.. نزهة مطرية في العراق والحرارة تصل ذروتها اليوم

أخبار الطقس

2026-01-28 | 01:19
البلل سيطال الجميع اليوم.. نزهة مطرية في العراق والحرارة تصل ذروتها اليوم
1,189 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس، الى جولة مطرية سريعة فيما تتباين شدتها بين مناطق شمال ووسط وجنوب العراق، يرافقها ارتفاع درجات الحرارة حيث تصل الى الذروة اليوم الأربعاء قبل ان تعود للانخفاض تدريجيا خلال الأيام القادمة.



وبحسب خرائط الطقس، فإن امطارا وعواصف رعدية ستؤثر على اماكن واسعة من البلاد خلال الساعات المقبلة، نتيجة تأثر البلاد باخدود بارد في طبقات الجو العليا تزامنا مع حدوث استجابة لمنخفض حراري سطحي مسببا تشكل اضطرابات جوية في مدن عديدة من البلاد، فيما تتركز حدة الاضطرابات في شمال البلاد وتكون طبيعة فرص الهطول ذات طابع رعدي نتيجة تكونات لسحب ركامية ممطرة.

وتكون الأجواء في المدن الشمالية غائمة جزئيا الى غائمة كلياً مصحوبة بهطول امطار معتدلة الشدة تشتد لتصبح غزيرة الشدة على فترات زمنية قصيرة في كافة مدن الشمال وتصحب بنشاط رعدي، اما في الانبار فتكون الأجواء صافية الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول زخة مطر رعدية سريعة تشمل أماكن متفرقة من الانبار والافضلية لمناطق شرق وغرب الانبار.

اما المدن الوسطى، فتكون فيها الاجواء صافية الى غائمة جزئيا وتكون الفرصة مهيئة خلال ساعات الصباح والظهيرة لهطول زخة مطر رعدية سريعة على فترة زمنية وجيزة تشمل العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين وبعض مناطق واسط وفرصة ضعيفة للغاية غير مؤكدة لامتداد فرصة الامطار السريعة لتشمل بعض مناطق بابل وكربلاء المقدسة.

وفي المدن الجنوبية، تكون الاجواء صافية الى غائمة جزئيا مع فرصة واردة لهطول زخات مطر رعدية تشمل ميسان وشرق ذي قار فقط اما باقي المدن الجنوبية تكون الفرصة ضعيفة الى معدومة لهطول زخات مطر متفرقة.

اما درجات الحرارة، فمن المتوقع ان يبلغ ذروة الارتفاع في درجات الحرارة في وسط وجنوب وغرب البلاد خلال اليوم الاربعاء بفعل تاثيرات الجبهة الهوائية الدافئة المرافقة للمنخفض السطحي لتسجل العظمى في بغداد والبصرة 20م والانبار 18م والموصل 12م اما الرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار في اغلب مدن البلاد خصوصا الاقسام الوسطى ولكن تكون الرياح شديدة في الاقسام الشرقية خاصة مدن ديالى وواسط للتجاوز سرعة هبات الرياح هنالك 75كم بالساعة.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
اخترنا لك
70 ساعة دافئة في العراق.. تليها موجة مطرية في 14 محافظة
02:12 | 2026-01-26
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
05:46 | 2026-01-23
شاهد.. عاصفة ثلجية تضرب الحدود العراقية ـ السورية
04:21 | 2026-01-23
طقس العراق لغاية السبت.. حرارة "صفرية" حتى في الظهيرة وامطار من الشمال الى الجنوب
00:54 | 2026-01-19
الأطفال والكبار والمزروعات بحاجة للحماية.. العراق ينتظر أقسى موجة برد خلال 48 ساعة
00:54 | 2026-01-18
ثلوج وامطار متجمدة وزخات.. أسبوع بارد وحافل في العراق
01:45 | 2026-01-16

