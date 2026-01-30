10 ايام خصبة بامتياز.. الامطار ستطال كل مكان وستبدأ بـ7 محافظات اليوم

وبحسب خرائط الطقس فان اجزاء من ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك وصلاح الدين، ستشهد خلال نهار اليوم الجمعة زخات متفرقة قد تطال ايضا، وبينما تنتهي مساء اليوم، الا انها تستمر في اجزاء من المناطق الشمالية وصلاح الدين وديالى قد تستمر حتى الاحد، مع حلول الشهر الجديد.وابتداء من يوم الاثنين والذي يعد ثاني ايام الشهر الجديد، يدخل مرحلة مناخية نشطة تضرب البلاد خلال الثلث الأول من شباط بفعل تتابع حالات عدم الاستقرار الجوي وتعمّق أنظمة علوية فعّالة تمهّد لنشاط مطري واسع ومتكرر التأثير، حيث تعتبر الايام العشرة الاولى من الشهر القادم فترة خصبة مع تكرار حالات عدم الاستقرار الجوي على فترات متقاربة.وبينما تكون فرص الامطار متفاوتة الشدة على أغلب مدن البلاد، الا انها ستكون أعلى نسبياً في الشمال وشمال الشرق بسبب القرب من محور الاضطراب والتضاريس، بينما تقل الشدة كلما اتجهنا نحو الغرب والجنوب، مع بقاء فرص الهطول قائمة ولو بشكل متقطع خلال مدة الفعالية.