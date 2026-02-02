Alsumaria Tv
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"

أخبار الطقس

2026-02-02 | 01:10
السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس الى موجة مطرية خلال الـ72 ساعة القادمة ستشمل جميع مناطق العراق، فيما تكون شديدة تستوجب الحذر في 5 محافظات، فيما من المتوقع تساقط الحالوب لاسيما في وسط البلاد.



وبحسب بيانات التنبؤ الجوي، فإن العراق يتأثر بمنخفض جوي وحالة جوية ممطرة ابتداء من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى صباح الأربعاء فيما تستمر الى الخميس في الشمال، و‏تتركز الحالة على مناطق الشمال وشرق المنطقة الوسطى ومناطق الجنوب، فيما تكون مناطق الأنبار وبعض مناطق الوسط الأقل تأثرًا.
‏‏
تبدأ فرص الأمطار صباح اليوم الاثنين من الموصل ودهوك، وتزداد نهارًا لتشمل أربيل والسليمانية، ولاحقًا كركوك، مع فرصة زخات خفيفة على شمال الأنبار وصلاح الدين، و‏خلال عصر ومساء اليوم الاثنين تمتد الأمطار إلى مناطق الوسط والجنوب وتشمل النجف، الديوانية، واسط، وتمتد ليلًا لتشمل أجزاء من بابل، المثنى، ذي قار، ميسان، ولاحقًا البصرة.

اما يوم غد الثلاثاء ‏تستمر فرص الأمطار خاصة على مناطق الوسط والجنوب من بغداد نزولاً باتجاه الجنوب، مع فرص متفرقة على بعض مناطق الشمال وغرب الأنبار وصلاح الدين، وتكون الحالة مصحوبة بنشاط السحب الرعدية، مع فرصة لتساقط حبات البَرَد (الحالوب) واحتمالية غزارة الأمطار واردة في بعض المناطق يوم الثلاثاء.

وحذر المختصون من ان الموجة تشتد غدا الثلاثاء وتتسبب بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تستوجب الحذر في مناطق ديالى، شرق واسط، وميسان، وشرق ذي قار، وشمال وشرق البصرة، فيما تشهد مدن الفرات الاوسط والجنوب عواصف رعدية وحالوب، كما ترتفع الحرارة الى 26 مئوية ثم تنخفض الاربعاء والخميس ثم ترتفع مجددا.

