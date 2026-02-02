امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"

وبحسب بيانات التنبؤ الجوي، فإن يتأثر بمنخفض جوي وحالة جوية ممطرة ابتداء من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى صباح الأربعاء فيما تستمر الى الخميس في الشمال، و‏تتركز الحالة على مناطق الشمال وشرق المنطقة الوسطى ومناطق الجنوب، فيما تكون مناطق وبعض مناطق الوسط الأقل تأثرًا.‏‏تبدأ فرص الأمطار صباح اليوم الاثنين من ودهوك، وتزداد نهارًا لتشمل والسليمانية، ولاحقًا ، مع فرصة زخات خفيفة على شمال الأنبار وصلاح الدين، و‏خلال عصر ومساء اليوم الاثنين تمتد الأمطار إلى مناطق الوسط والجنوب وتشمل ، ، واسط، وتمتد ليلًا لتشمل أجزاء من ، ، ، ، ولاحقًا .اما يوم غد الثلاثاء ‏تستمر فرص الأمطار خاصة على مناطق الوسط والجنوب من نزولاً باتجاه الجنوب، مع فرص متفرقة على بعض مناطق الشمال وغرب الأنبار وصلاح الدين، وتكون الحالة مصحوبة بنشاط السحب الرعدية، مع فرصة لتساقط حبات البَرَد (الحالوب) واحتمالية غزارة الأمطار واردة في بعض المناطق يوم الثلاثاء.وحذر المختصون من ان الموجة تشتد غدا الثلاثاء وتتسبب بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تستوجب الحذر في مناطق ، شرق واسط، وميسان، وشرق ذي قار، وشمال وشرق البصرة، فيما تشهد مدن الاوسط والجنوب عواصف رعدية وحالوب، كما ترتفع الحرارة الى 26 مئوية ثم تنخفض الاربعاء والخميس ثم ترتفع مجددا.