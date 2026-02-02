الصفحة الرئيسية
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
أخبار الطقس
2026-02-02 | 01:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,711 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى موجة مطرية خلال الـ72 ساعة القادمة ستشمل جميع مناطق
العراق
، فيما تكون شديدة تستوجب الحذر في 5 محافظات، فيما من المتوقع تساقط الحالوب لاسيما في وسط البلاد.
وبحسب بيانات التنبؤ الجوي، فإن
العراق
يتأثر بمنخفض جوي وحالة جوية ممطرة ابتداء من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى صباح الأربعاء فيما تستمر الى الخميس في الشمال، وتتركز الحالة على مناطق الشمال وشرق المنطقة الوسطى ومناطق الجنوب، فيما تكون مناطق
الأنبار
وبعض مناطق الوسط الأقل تأثرًا.
تبدأ فرص الأمطار صباح اليوم الاثنين من
الموصل
ودهوك، وتزداد نهارًا لتشمل
أربيل
والسليمانية، ولاحقًا
كركوك
، مع فرصة زخات خفيفة على شمال الأنبار وصلاح الدين، وخلال عصر ومساء اليوم الاثنين تمتد الأمطار إلى مناطق الوسط والجنوب وتشمل
النجف
،
الديوانية
، واسط، وتمتد ليلًا لتشمل أجزاء من
بابل
،
المثنى
،
ذي قار
،
ميسان
، ولاحقًا
البصرة
.
اما يوم غد الثلاثاء تستمر فرص الأمطار خاصة على مناطق الوسط والجنوب من
بغداد
نزولاً باتجاه الجنوب، مع فرص متفرقة على بعض مناطق الشمال وغرب الأنبار وصلاح الدين، وتكون الحالة مصحوبة بنشاط السحب الرعدية، مع فرصة لتساقط حبات البَرَد (الحالوب) واحتمالية غزارة الأمطار واردة في بعض المناطق يوم الثلاثاء.
وحذر المختصون من ان الموجة تشتد غدا الثلاثاء وتتسبب بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تستوجب الحذر في مناطق
ديالى
، شرق واسط، وميسان، وشرق ذي قار، وشمال وشرق البصرة، فيما تشهد مدن
الفرات
الاوسط والجنوب عواصف رعدية وحالوب، كما ترتفع الحرارة الى 26 مئوية ثم تنخفض الاربعاء والخميس ثم ترتفع مجددا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
00:35 | 2025-12-06
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
01:04 | 2026-01-11
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
11:59 | 2026-01-30
11:59 | 2026-01-30
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
08:38 | 2025-11-12
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
35.32%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
اين رواتب المتقاعدين؟
محليات
24.16%
10:00 | 2026-02-01
اين رواتب المتقاعدين؟
10:00 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
محليات
21.69%
13:05 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
13:05 | 2026-02-01
الدولار مستمر بالتراجع في البورصة العراقية
اقتصاد
18.83%
08:46 | 2026-02-01
الدولار مستمر بالتراجع في البورصة العراقية
08:46 | 2026-02-01
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
العراق يعيش اياما من "التطرف الحراري".. ويستعد لامطار "نشيطة" من الان وحتى منتصف رمضان
01:31 | 2026-02-01
01:31 | 2026-02-01
10 ايام خصبة بامتياز.. الامطار ستطال كل مكان وستبدأ بـ7 محافظات اليوم
00:50 | 2026-01-30
00:50 | 2026-01-30
البلل سيطال الجميع اليوم.. نزهة مطرية في العراق والحرارة تصل ذروتها اليوم
01:19 | 2026-01-28
01:19 | 2026-01-28
70 ساعة دافئة في العراق.. تليها موجة مطرية في 14 محافظة
02:12 | 2026-01-26
02:12 | 2026-01-26
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
05:46 | 2026-01-23
شاهد.. عاصفة ثلجية تضرب الحدود العراقية ـ السورية
04:21 | 2026-01-23
04:21 | 2026-01-23
