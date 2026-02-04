الشتاء يعيد الذاكرة للعراقيين بعد "غيبوبة دفء".. لا يزال في البرد متسع وجولة مطرية مطلع الاسبوع

وبعد سيطرة موجة دافئة على اجواء البلاد خلال الايام الماضية، تضرب كتلة هوائية باردة البلاد كانت منضوية خلف الاخدود العلوي الباردة، ويستمر تاثيرها خلال اليوم الاربعاء وغدا الخميس لينجم عنها انخفاض كبير في الخرارة ولتعود برودة الاجواء الشتوية خلال الليل والفجر والصباح وتنخفض الحرارة تحت الـ20 مئوية في كافة المدن.ومن المتوقع ايضا هبوب رياح شمالية غربية باردة، لكن الانخفاض لا يصنف على انه موجة برد وانما استعادة النمط الطبيعي للبرودة، وليس موجات برد قارسة.ومن المتوقع ان يشهد منخفضا جويا شتويا عميقا باندفاع رطوبة مدارية يؤدي إلى موجة أمطار غزيرة ونشاط واسع للحالات الجوية شمال وشرق البلاد مساء السبت والاحد المقبلين، حيث يرافق المنخفض توفر عالي للرطوبة وعدم استقرار واضح في الطبقات الجوية، ما يهيئ الأجواء لهطول أمطار غزيرة أحياناً وبفترات متقطعة، مع احتمالية تشكل سحب ركامية ممطرة خصوصاً في ساعات الليل والفجر.وتتركز الحالة الجوية بشكل أوضح على مناطق شمال البلاد، حيث تشمل محافظات وأربيل والسليمانية وأطراف الشمالية والشرقية، مع تسجيل كميات أمطار جيدة إلى غزيرة محلياً، وقد تترافق بزخات قوية في بعض المناطق الجبلية نتيجة تعمق المنخفض وتضاريس المنطقة، كما تمتد تأثيرات الحالة إلى المناطق الشرقية من البلاد، لتشمل وشرق وأجزاء من ، إضافة إلى مناطق من شمال ، حيث تكون الأمطار متوسطة الشدة تميل إلى الغزارة على فترات، مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية أثناء مرور السحب الماطرة.وتكون حصة بقية المناطق فرصها أقل نسبياً، مع تراجع واضح للهطولات كلما اتجهنا نحو الجنوب والغرب، فيما تبقى الأجواء باردة نسبياً خلال فترة تأثير المنخفض، ويُنصح بمتابعة التحديثات الجوية خاصة لسكان المناطق الشمالية والشرقية بسبب احتمالية غزارة الأمطار وتشكل تجمعات مائية محلية.