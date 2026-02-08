رمضان "صيفي" في شباط.. "حرارة متطرفة" غير مسبوقة سترافق العراقيين مع الصوم

وبعد موجة مطرية خلال ساعات الليل والفجر شهدتها مناطق واسعة من ، تنتهي الموجة الممطرة في اغلب المدن باستثناء وكركوك والتي تستمر حتى مساء اليوم، فيما من المتوقع حصول ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في اغلب مدن البلاد خاصة الجنوب والفرات الاوسط لتسجل عند اوائل العشرينيات مع رياح شمالية غربية نشطة.وتشير خرائط الطقس الى موجة دافئة غير معتادة اطلاقا وطويلة الامد لم يسبق ان عهدها العراق في شهر شباط خلال السنوات الاخيرة حيث تؤثر على البلاد الايام القليلة القادمة، نتيجة حالة تطرف حراري ملحوظة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، وتسجيل ارتفاعات واضحة بدرجات الحرارة خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، نتيجة تمدد المرتفع الجوي شبه المداري القادم من ، ما يؤدي إلى طقس دافئ إلى حار نهاراً مع أجواء أقرب للربيعية في بعض المناطق، بينما تبقى الأجواء أقل حرارة نسبياً في الشمال والمناطق الجبلية.ومع اقتراب شهر رمضان، يُتوقع أن تستمر هذه الحالة على فترات متقطعة، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة، وقد يشعر الصائمون بالإجهاد خلال ساعات النهار.