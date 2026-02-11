Alsumaria Tv
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة

أخبار الطقس

2026-02-11 | 00:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
1,872 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تبدو حالة الطقس في العراق خلال الشهر الحالي وحتى بداية اذار المقبل، مستقرة وواضحة ولا تحمل اية مفاجآت، فالحالة تتلخص بوجود موجات مطرية مستمرة بين الحين والاخر في مناطق شمال البلاد، وحالة دفء شديدة قد تتجاوز الـ30 مئوية احيانا في بعض المناطق، وهكذا سيستمر الامر حتى نهاية النصف الاول من شهر رمضان، تتبعها توقعات بنزول كتلة باردة جدا بالتزامن مع نهاية شهر شباط.



وبحسب خرائط الطقس فانه لا توجد اية موجة مطرية تذكر في بغداد والوسط والجنوب والانبار وحتى اليوم الاول من رمضان كتقدير اولي بفعل سيطرة المرتفع العلوي شبه المداري تزامناً مع الموجات الدافئة المتوافدة الى الاجواء العراقية، بينما من المتوقع ان تستمر موجات الامطار مابين الحين والاخر في مدن الشمال مع توقعات بتأثر الشمال بهطولات مطرية متفاوتة الشدة خلال اليومين المقبلين والافضلية لصالح دهوك واربيل وشمال الموصل ومرتفعات الشمال خاصة يوم الخميس حيث من المتوقع اتساع رقعة الامطار لتشمل اغلب مدن الشمال.

ويشهد شهر شباط سلوكا غير معتاد و"انحراف حراري" اعلى من المعدلات المناخية بفارق كبير خصوصاً في الاقسام الوسطى والجنوبية والغربية من البلاد وهذه الاحداث الجوية تتماشى مع التغيرات المناخية حول العالم وارتفاع درجة حرارة الارض، حيث تشهد المنطقة والعراق سيطرة كتلة هوائية دافئة ومرتفع جوي يحبس الهواء الحار قريبا من الارض مما يشكل "قبة حرارية" فوق البلاد، مما انعكس ذلك على المشهد الجوي العراقي والعربي في سلبية توزيع الانظمة الجوية وابتعاد النزولات القطبية وضعف تعمقها واندفاع منظومات الضغط الجوي العلوي المرتفع ونشاط المنخفضات الحرارية السطحية الجافة والكتل الهوائية الدافئة الافريقية وبالتالي تسببت هذه العوامل في ضعف هطول الامطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ونحن في شهر شباط .

ومن المتوقع ان تستمر الاجواء الدافئة غير المعتادة لشهر شباط لما تبقى منه مع حدوث انخفاضات طفيفة ومتوسطة على درجات الحرارة مابين الحين والاخر، لكن كتلة باردة وانخفاضا حادا في الحرارة قد يشهده العراق نهاية الشهر الجاري.

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
Play
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
Play
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
Play
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
Play
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Play
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
Play
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Play
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
امطار ترافق الموجة الدافئة "غير المسبوقة" في العراق.. الشتاء قد يعود ومفاجآت في رمضان
01:44 | 2026-02-09
رمضان "صيفي" في شباط.. "حرارة متطرفة" غير مسبوقة سترافق العراقيين مع الصوم
00:51 | 2026-02-08
موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا
00:55 | 2026-02-05
الشتاء يعيد الذاكرة للعراقيين بعد "غيبوبة دفء".. لا يزال في البرد متسع وجولة مطرية مطلع الاسبوع
00:50 | 2026-02-04
أمطار متقطعة وغيوم كثيفة فوق البصرة.. توقعات بموجة مطرية جديدة
07:17 | 2026-02-03
السماء غاضبة.. "انفجارات رعدية" في بغداد الان وامطار شديدة تطال معظم المحافظات
01:06 | 2026-02-03

