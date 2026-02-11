الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
أخبار الطقس
2026-02-11 | 00:51
Alsumaria Tv
السومرية
نيوز-محليات
تبدو حالة الطقس في
العراق
خلال الشهر الحالي وحتى بداية اذار المقبل، مستقرة وواضحة ولا تحمل اية مفاجآت، فالحالة تتلخص بوجود موجات مطرية مستمرة بين الحين والاخر في مناطق شمال البلاد، وحالة دفء شديدة قد تتجاوز الـ30 مئوية احيانا في بعض المناطق، وهكذا سيستمر الامر حتى نهاية النصف الاول من شهر رمضان، تتبعها توقعات بنزول كتلة باردة جدا بالتزامن مع نهاية شهر شباط.
وبحسب خرائط الطقس فانه لا توجد اية موجة مطرية تذكر في
بغداد
والوسط والجنوب والانبار وحتى اليوم الاول من رمضان كتقدير اولي بفعل سيطرة المرتفع العلوي شبه المداري تزامناً مع الموجات الدافئة المتوافدة الى الاجواء العراقية، بينما من المتوقع ان تستمر موجات الامطار مابين الحين والاخر في مدن الشمال مع توقعات بتأثر الشمال بهطولات مطرية متفاوتة الشدة خلال اليومين المقبلين والافضلية لصالح
دهوك
واربيل وشمال
الموصل
ومرتفعات الشمال خاصة يوم الخميس حيث من المتوقع اتساع رقعة الامطار لتشمل اغلب مدن الشمال.
ويشهد شهر شباط سلوكا غير معتاد و"انحراف حراري" اعلى من المعدلات المناخية بفارق كبير خصوصاً في الاقسام الوسطى والجنوبية والغربية من البلاد وهذه الاحداث الجوية تتماشى مع التغيرات المناخية حول العالم وارتفاع درجة حرارة الارض، حيث تشهد المنطقة والعراق سيطرة كتلة هوائية دافئة ومرتفع جوي يحبس الهواء الحار قريبا من الارض مما يشكل "
قبة
حرارية" فوق البلاد، مما انعكس ذلك على المشهد الجوي العراقي والعربي في سلبية توزيع الانظمة الجوية وابتعاد النزولات القطبية وضعف تعمقها واندفاع منظومات الضغط الجوي العلوي المرتفع ونشاط المنخفضات الحرارية السطحية الجافة والكتل الهوائية الدافئة الافريقية وبالتالي تسببت هذه العوامل في ضعف هطول الامطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ونحن في شهر شباط .
ومن المتوقع ان تستمر الاجواء الدافئة غير المعتادة لشهر شباط لما تبقى منه مع حدوث انخفاضات طفيفة ومتوسطة على درجات الحرارة مابين الحين والاخر، لكن كتلة باردة وانخفاضا حادا في الحرارة قد يشهده
العراق
نهاية الشهر الجاري.
