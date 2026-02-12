قادمة من شمال افريقيا وتمر بالشام.. موجة غبار تقلب اجواء العراق الى "صفراء"

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "نماذج الطقس المستلمة لدى في للأنواء الجوية والرصد، تشير إلى وجود موجة غبار متوسط إلى كثيف قادمة من مرورًا ببلاد "، متوقعة أن "تؤثر على أجواء البلاد، خصوصًا المناطق الغربية والوسطى وبعض الأماكن من المنطقتين الشمالية والجنوبية خلال ساعات نهار يوم السبت المقبل".وأضافت "ومن المتوقع أيضًا أن تتسبب موجة الغبار بتردٍ واضح في الرؤية الأفقية لتصبح دون 1 كم، مع انعدامها في بعض الأماكن لا سيما المناطق الصحراوية، ترافقها رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الغربية للبلاد لتصل سرعتها إلى 45 كم س، كما ومن المتوقع أن تخف شدة الغبار خلال ساعات مساء وليل السبت الأحد، مع انخفاض سرعة الرياح السطحية واستمرار بقايا الغبار عالقًا في الأجواء".وتابع البيان أن الهيئة تؤكد على:-الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لسالكي الطرق الخارجية.-الحذر لمرضى الحساسية والربو وتقليل التعرض المباشر للأجواء الخارجية.-متابعة التحديثات الجوية الصادرة من الجهات المختصة أولًا بأول.