شتاء وربيع وصيف.. 3 فصول مختلفة في العراق اليوم حسب المنطقة والغبار يترك محافظات ويتجه لاخرى

وبحسب بيانات الطقس تشهد الاجواء استقرارا مع اجواء باردة نسبياً بعد مغادرة موجة الغبار اجواء العاصمة والانبار وديالى وصلاح الدين وبابل وكربلاء منذ ساعات فجر اليوم الاحد في حين دخلت موجة الغبار اجواء مدن الجنوب منذ قليل ولكن بغبار درجة تركيزه خفيف الكثافة وذلك بسبب المسافات الطويلة التي قطعتها موجة الغبار حيث تسببت بضعف قوتها ومن المتوقع ان يزول الغبار في مدن الجنوب خلال النهار عند ساعات الظهيرة لهذا اليوم خاصة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية.وتشير المعطيات الى كتلة هوائية باردة نسبياً وسريعة التاثير تزور المدن العراقية خلال اليوم الاحد فقط لتتسبب بحدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة في كافة مدن لتنخفض العظمى ً دون الـ 20 مئوية في شمال البلاد وتسجل عند اوائل العشرينيات في وسط وجنوب وغرب البلاد.وبذلك ستكون الاجواء باردة وشتوية شمال البلاد بينما تكون ربيعية الى باردة نسبيا وسط وغرب البلاد وتكون دافئة تميل للبرودة قليلاً جنوبي البلاد يرافقها نشاط ملحوظ لرياح الشمالية الغربية في اغلب المدن بالاخص الاقسام الجنوبية، كما من المتوقع ان يتزامن معها دخول مرتفع جوي سطحي ليسبب استقرار وصفاء الاجواء تماماً في كافة مدن العراق.