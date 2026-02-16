وبحسب الخرائط فان من الممكن ان يشهد موجات من البرد خلال شهر رمضان مع نشاط لمنخفضات أحياناً وستكون درجات الحرارة متقلبة.وبينما ستستمر الاجواء الأكثر دفئًا بكثير من المعتاد في الأيام الأولى من الشهر وخاصة في الـ4 أيام الأولى، الا انه قد تحدث صدمة انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد ذلك، حيث تبقى فرص نزول الكتل الهوائية القطبية المنشأ تاريخيًا، نحو المنطقة مرتفعة حتى في شهر آذار.وفي الفترة القادمة قد تنشط ايضًا منخفضات المتوسط بسبب نزول التيار النفاث والتفاعل مع الكتل الهوائية الباردة، وهي منخفضات تجلب الأمطار وثلوج القمم بالدرجة الأولى لمناطق بلاد وهضبة وشمال وأقصى شرق العراق.ويصف المختصون انه من رفع "الفرش والزوالي وخبأوا الملابس الشتوية" قد يقعون في ورطة اذا لم يتداركوا الموقف سريعا!.