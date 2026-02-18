ارتفاع نسبي بالحرارة وامطار في 5 محافظات.. خريطة طقس العراق لغاية الاحد

وبحسب البيانات فان اعلى درجة حرارة عظمى تبلغ 30 مئوية في ، فيما تبلغ 29 مئوية في والمثنى وواسط والديوانية وكربلاء، فيما تبلغ 28 مئوية في وبعض المحافظات، اما اقل حرارة عظمى فتبلغ 18 في .وتشهد محافظات دهوك والسليمانية واربيل وكركوك ونينوى امطارا متفاوتة، وتعتبر الحرارة مرتفعة في وسط وجنوب البلاد اليوم الاربعاء مقارنة بيوم امس الثلاثاء.وتكون الاجواء صحوة ابتداء من غد الخميس ولغاية يوم الاحد، مع تذبذب الحرارة بين ارتفاع وانخفاض بشكل جزئي في معظم المحافظات.