ارتفاع نسبي بالحرارة وامطار في 5 محافظات.. خريطة طقس العراق لغاية الاحد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يضع قدماً بثمن نهائي أبطال أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556361-639069906770630208.jpg
ارتفاع نسبي بالحرارة وامطار في 5 محافظات.. خريطة طقس العراق لغاية الاحد
أخبار الطقس
2026-02-18 | 00:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
636 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الانواء الجوية، الى تفاوت في حالة الطقس بين اجواء صحوة وامطار، حيث تشهد 5 محافظات في
كردستان
وشمال
العراق
امطارا متفاوتة، فيما تكون الاجواء صحوة بمناطق وسط وجنوب البلاد.
وبحسب البيانات فان اعلى درجة حرارة عظمى تبلغ 30 مئوية في
بابل
، فيما تبلغ 29 مئوية في
ذي قار
والمثنى وواسط والديوانية وكربلاء، فيما تبلغ 28 مئوية في
بغداد
وبعض المحافظات، اما اقل حرارة عظمى فتبلغ 18 في
دهوك
.
وتشهد محافظات دهوك والسليمانية واربيل وكركوك ونينوى امطارا متفاوتة، وتعتبر الحرارة مرتفعة في وسط وجنوب البلاد اليوم الاربعاء مقارنة بيوم امس الثلاثاء.
وتكون الاجواء صحوة ابتداء من غد الخميس ولغاية يوم الاحد، مع تذبذب الحرارة بين ارتفاع وانخفاض بشكل جزئي في معظم المحافظات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طقس العراق لغاية السبت.. حرارة "صفرية" حتى في الظهيرة وامطار من الشمال الى الجنوب
00:54 | 2026-01-19
حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة
02:27 | 2026-02-12
طقس العراق.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل
01:19 | 2025-12-10
الأنواء الجوية: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة (جدول)
01:18 | 2026-01-29
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
الديوانية
السومرية
كردستان
الديوان
كربلاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
71.08%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
11.74%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
9.24%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
محليات
7.94%
10:39 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
10:39 | 2026-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
اخترنا لك
"تورط" من خبأ الملابس الشتوية.. معطيات تبشر بـ"صدمة باردة" في رمضان
00:39 | 2026-02-16
شتاء وربيع وصيف.. 3 فصول مختلفة في العراق اليوم حسب المنطقة والغبار يترك محافظات ويتجه لاخرى
00:47 | 2026-02-15
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
يتغير من حال الى حال.. غزارة مطرية شمالا واتربة جنوبا
00:53 | 2026-02-13
قادمة من شمال افريقيا وتمر بالشام.. موجة غبار تقلب اجواء العراق الى "صفراء"
14:05 | 2026-02-12
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
00:51 | 2026-02-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.