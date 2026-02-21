الصفحة الرئيسية
LIVE
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم

الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
2026-02-21 | 00:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,349 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى تعرض البلاد لـ"ارتداد شتوي"، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد يرافقها تساقط امطار واسعة، فيما اصدر مختصون تحذيرات صحية بفعل ما قد يحصل نتيجة الانقلاب المفاجئ من الدفء الى البرودة الشديدة.
وبحسب خرائط الطقس فان تقلبات حرارية حادة تضرب أجواء
العراق
نتيجة اندفاع كتلة باردة قطبية مع نهاية الشهر بعد موجة دفء مؤقتة تسبقها بفارق أيام.
وتشير التوقعات الجوية إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة انتقالية واضحة في الطقس، حيث يسبق الموجة الباردة المرتقبة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة اندفاع تيارات جنوبية دافئة تعمل على رفع القيم الحرارية فوق معدلاتها العامة لعدة أيام، خصوصاً في مدن الوسط والجنوب، مع أجواء مستقرة نسبياً ونشاط محدود للرياح خلال هذه الفترة.
لكن هذا الارتفاع الحراري لن يدوم طويلاً، إذ تظهر المعطيات اندفاع كتلة هوائية باردة ذات أصول قطبية نحو المنطقة مع نهاية الشهر الحالي، تبدأ تأثيراتها تدريجياً من المناطق الغربية والشمالية ثم تمتد نحو باقي المدن، مسببة انخفاضاً ملموساً بدرجات الحرارة قد يكون حاداً مقارنة بالأيام التي تسبقه، مع نشاط واضح للرياح الشمالية الغربية يزيد من الإحساس بالبرودة.
ومن المتوقع أن ترافق هذه الموجة الباردة اضطرابات جوية متفاوتة الشدة، قد تتضمن فرصاً لهطول زخات مطر في بعض المناطق، خاصة في الشمال وأجزاء من الغرب، إضافة إلى تشكل سحب منخفضة ومتوسطة الكثافة، فيما تبقى فرص الهطول أقل في مدن الجنوب مع أجواء أبرد ليلاً وصباحات تميل للبرودة الواضحة.
ونبه المختصون من الفارق الحراري الكبير المتوقع بين مرحلتي الدفء المؤقت والبرودة اللاحقة، حيث توجب الانتباه للحالة الصحية خصوصاً للأطفال وكبار السن.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
رئاسة الجمهورية تحذر من "التشهير" مع قرب التصويت على منصب الرئيس
15:16 | 2026-01-13
15:16 | 2026-01-13
"المربع الفلكي" ينصب فخًّا لمواليد الأسد والثور.. فهل ينجوان؟
00:00 | 2026-02-07
00:00 | 2026-02-07
أمطار "مُخيفة" تغرق سريع الدورة في بغداد
07:57 | 2025-12-09
07:57 | 2025-12-09
محافظ صلاح الدين "يستنسخ" نفسه في البرلمان ومنصب المحافظ.. دخول وخروج من المنصب 4 مرات خلال ايام
02:23 | 2026-02-09
02:23 | 2026-02-09
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
ارتفاع نسبي بالحرارة وامطار في 5 محافظات.. خريطة طقس العراق لغاية الاحد
00:50 | 2026-02-18
00:50 | 2026-02-18
"تورط" من خبأ الملابس الشتوية.. معطيات تبشر بـ"صدمة باردة" في رمضان
00:39 | 2026-02-16
00:39 | 2026-02-16
شتاء وربيع وصيف.. 3 فصول مختلفة في العراق اليوم حسب المنطقة والغبار يترك محافظات ويتجه لاخرى
00:47 | 2026-02-15
00:47 | 2026-02-15
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
يتغير من حال الى حال.. غزارة مطرية شمالا واتربة جنوبا
00:53 | 2026-02-13
00:53 | 2026-02-13
قادمة من شمال افريقيا وتمر بالشام.. موجة غبار تقلب اجواء العراق الى "صفراء"
14:05 | 2026-02-12
14:05 | 2026-02-12
