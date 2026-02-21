الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ

وبحسب خرائط الطقس فان تقلبات حرارية حادة تضرب أجواء نتيجة اندفاع كتلة باردة قطبية مع نهاية الشهر بعد موجة دفء مؤقتة تسبقها بفارق أيام.وتشير التوقعات الجوية إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة انتقالية واضحة في الطقس، حيث يسبق الموجة الباردة المرتقبة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة اندفاع تيارات جنوبية دافئة تعمل على رفع القيم الحرارية فوق معدلاتها العامة لعدة أيام، خصوصاً في مدن الوسط والجنوب، مع أجواء مستقرة نسبياً ونشاط محدود للرياح خلال هذه الفترة.لكن هذا الارتفاع الحراري لن يدوم طويلاً، إذ تظهر المعطيات اندفاع كتلة هوائية باردة ذات أصول قطبية نحو المنطقة مع نهاية الشهر الحالي، تبدأ تأثيراتها تدريجياً من المناطق الغربية والشمالية ثم تمتد نحو باقي المدن، مسببة انخفاضاً ملموساً بدرجات الحرارة قد يكون حاداً مقارنة بالأيام التي تسبقه، مع نشاط واضح للرياح الشمالية الغربية يزيد من الإحساس بالبرودة.ومن المتوقع أن ترافق هذه الموجة الباردة اضطرابات جوية متفاوتة الشدة، قد تتضمن فرصاً لهطول زخات مطر في بعض المناطق، خاصة في الشمال وأجزاء من الغرب، إضافة إلى تشكل سحب منخفضة ومتوسطة الكثافة، فيما تبقى فرص الهطول أقل في مدن الجنوب مع أجواء أبرد ليلاً وصباحات تميل للبرودة الواضحة.ونبه المختصون من الفارق الحراري الكبير المتوقع بين مرحلتي الدفء المؤقت والبرودة اللاحقة، حيث توجب الانتباه للحالة الصحية خصوصاً للأطفال وكبار السن.