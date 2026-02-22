وبحسب بيانات التنبؤ الجوي فان يشهد حالتين مطريتين خلال الاسبوع الحالي وتبدأ الاولى مساء غد الاثنين وتبلغ ذورتها الثلاثاء، ‏وتتولد بسبب تعمق أخدود خفيف مع تشكل منخفض سطحي ضعيف، و‏تتركز الأمطار في مناطق الشمال والمنطقة الغربية، مع فرص أقل في بعض مناطق الوسط وتكون ‏الشدة خفيفة إلى متوسطة وأفضل على المرتفعات الشمالية".‏اما الحالة الثانية فيكون مساراها قريبا من الحالة الأولى، لكن بفعالية أفضل على الشمال نتيجة توفر رطوبة أعلى نسبياً مع امكانية تسجيل غزارة محلية في بعض مناطق الشمال و‏تبدأ الخميس وتنتهي صباح الجمعة.اما ‏الحالة الثالثة فالمؤشرات الأولية لبداية شهر آذار تشير إلى اضطراب يتركز على مناطق الجنوب ‏لكن هذه الفترة ما تزال ضمن المدى المتوسط والبعيد نسبياً، وقابلة للتغيير.وبخصوص درجات الحرارة فابتداءً من يوم غد الإثنين تندفع كتلة هوائية أبرد نحو الشمال والمنطقة الغربية، وتمتد الثلاثاء إلى باقي المناطق وعودة الأجواء الشتوية خصوصاً في المساء وساعات الصباح الأولى، وهو انخفاض اعتيادي وليس موجة برد شديدة، تتبعه موجة برد شديدة مع نهاية الاسبوع الحالي نتيجة نزول شبه قطبي.