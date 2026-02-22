الصفحة الرئيسية
LIVE
البث المباشر
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
2026-02-22 | 01:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,263 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى تعرض مناطق شمال وغرب
العراق
لحالات مطرية متكررة خلال الايام الاربع القادمة حتى نهاية الاسبوع الحالي، بينما تبدأ الاجواء تبرد ابتداء من نهاية الاسبوع الحالي وحتى نهاية الاسبوع المقبل والذي يعتبر الاسبوع الاول من شهر اذار حيث ستكون الاجواء بمثابة عودة كاملة للشتاء.
وبحسب بيانات التنبؤ الجوي فان
العراق
يشهد حالتين مطريتين خلال الاسبوع الحالي وتبدأ الاولى مساء غد الاثنين وتبلغ ذورتها الثلاثاء، وتتولد بسبب تعمق أخدود
علوي
خفيف مع تشكل منخفض سطحي ضعيف، وتتركز الأمطار في مناطق الشمال والمنطقة الغربية، مع فرص أقل في بعض مناطق الوسط وتكون الشدة خفيفة إلى متوسطة وأفضل على المرتفعات الشمالية".
اما الحالة الثانية فيكون مساراها قريبا من الحالة الأولى، لكن بفعالية أفضل على الشمال نتيجة توفر رطوبة أعلى نسبياً مع امكانية تسجيل غزارة محلية في بعض مناطق الشمال وتبدأ الخميس وتنتهي صباح الجمعة.
اما الحالة الثالثة فالمؤشرات الأولية لبداية شهر آذار تشير إلى اضطراب يتركز على مناطق الجنوب لكن هذه الفترة ما تزال ضمن المدى المتوسط والبعيد نسبياً، وقابلة للتغيير.
وبخصوص درجات الحرارة فابتداءً من يوم غد الإثنين تندفع كتلة هوائية أبرد نحو الشمال والمنطقة الغربية، وتمتد الثلاثاء إلى باقي المناطق وعودة الأجواء الشتوية خصوصاً في المساء وساعات الصباح الأولى، وهو انخفاض اعتيادي وليس موجة برد شديدة، تتبعه موجة برد شديدة مع نهاية الاسبوع الحالي نتيجة نزول شبه قطبي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
امطار ترافق الموجة الدافئة "غير المسبوقة" في العراق.. الشتاء قد يعود ومفاجآت في رمضان
01:44 | 2026-02-09
أمطار كردستان تُنعش السدود: سد "سماقولي" يمتلئ بالكامل و"خناس" يرتفع 3 أمتار
04:20 | 2026-01-04
طقس العراق لغاية السبت.. حرارة "صفرية" حتى في الظهيرة وامطار من الشمال الى الجنوب
00:54 | 2026-01-19
حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة
02:27 | 2026-02-12
طقس العراق
الانواء الجوية
المنطقة الغربية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
الشتاء
غرب ال
فيكو
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
41.95%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
27.43%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
15.93%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
14.69%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
المزيد
اخترنا لك
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
ارتفاع نسبي بالحرارة وامطار في 5 محافظات.. خريطة طقس العراق لغاية الاحد
00:50 | 2026-02-18
"تورط" من خبأ الملابس الشتوية.. معطيات تبشر بـ"صدمة باردة" في رمضان
00:39 | 2026-02-16
شتاء وربيع وصيف.. 3 فصول مختلفة في العراق اليوم حسب المنطقة والغبار يترك محافظات ويتجه لاخرى
00:47 | 2026-02-15
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
يتغير من حال الى حال.. غزارة مطرية شمالا واتربة جنوبا
00:53 | 2026-02-13
