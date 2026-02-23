خارطة الزمان والمكان لموجة البرد القادمة.. و5 محافظات تترقب 72 ساعة مطرية

ومع حلول نهاية الاسبوع الجاري، ستتعرض مناطق لانخفاضات في درجات الحرارة وسيكون التأثير الاكبر على الشمال والمنطقة الغربية، فيما يصف مختصون ما سيحدث بانه انخفاض سريع لان موجات البرد القوية انتهت.وسيبدأ الانخفاض المتوقع في الحرارة نتيجة نزول كتلة هوائية باردة ابتداء من اليوم الاثنين على المناطق الشمالية والغربية، ثم يمتد تأثيرها الى وسط البلاد مساء اليوم وغدا الثلاثاء، فيما تسجل مناطق الجنوب ارتفاعا مؤقتا بالحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء قبل ان تتاثر بانخفاض واضح اعتبارا من الاربعاء، ونتيجة ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل مباشر، يحذر المختصون من فرص الاصابة بالافلونزا والتحسس بفعل التقلبات الجوية المباشرة والسريعة.اما الامطار، فتشير خرائط الطقس الى حالة ضعيفة ومتفرقة اليوم الاثنين في أجزاء من وكركوك وشمال ، ثم حالة جوية يوم غد الثلاثاء خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من غرب وشرق وشمال صلاح الدين وكركوك ومدن الشمال، وتكون الأمطار غير شاملة في تلك المدن، أما الحالة الثالثة يومي الخميس والجمعة، وقد تكون جيدة في تلك المدن.