الخميس المقبل.. استئناف المفاوضات حول أوكرانيا في جنيف
المزيد
خارطة الزمان والمكان لموجة البرد القادمة.. و5 محافظات تترقب 72 ساعة مطرية
أخبار الطقس
2026-02-23 | 00:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,506 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يتفق المختصون بقراءة خرائط الطقس على وجود موجة باردة مع نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر الجديد (اذار المقبل)، لكن الاختلاف بحجم وقوة هذه الموجة، حيث من المتوقع ان تتذبذب البرودة باختلاف المناطق والمحافظات في
العراق
.
ومع حلول نهاية الاسبوع الجاري، ستتعرض مناطق
العراق
لانخفاضات في درجات الحرارة وسيكون التأثير الاكبر على الشمال والمنطقة الغربية، فيما يصف مختصون ما سيحدث بانه انخفاض سريع لان موجات البرد القوية انتهت.
وسيبدأ الانخفاض المتوقع في الحرارة نتيجة نزول كتلة هوائية باردة ابتداء من اليوم الاثنين على المناطق الشمالية والغربية، ثم يمتد تأثيرها الى وسط البلاد مساء اليوم وغدا الثلاثاء، فيما تسجل مناطق الجنوب ارتفاعا مؤقتا بالحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء قبل ان تتاثر بانخفاض واضح اعتبارا من الاربعاء، ونتيجة ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل مباشر، يحذر المختصون من فرص الاصابة بالافلونزا والتحسس بفعل التقلبات الجوية المباشرة والسريعة.
اما الامطار، فتشير خرائط الطقس الى حالة ضعيفة ومتفرقة اليوم الاثنين في أجزاء من
صلاح الدين
وكركوك وشمال
السليمانية
، ثم حالة جوية يوم غد الثلاثاء خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من غرب
الأنبار
وشرق
الموصل
وشمال صلاح الدين وكركوك ومدن الشمال، وتكون الأمطار غير شاملة في تلك المدن، أما الحالة الثالثة يومي الخميس والجمعة، وقد تكون جيدة في تلك المدن.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
70 ساعة دافئة في العراق.. تليها موجة مطرية في 14 محافظة
02:12 | 2026-01-26
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
بغداد تستعد لموجات الامطار القادمة
04:44 | 2025-12-27
ماء كربلاء تصدر تنويها لاهالي المحافظة.. قطع 72 ساعة
05:08 | 2026-02-03
طقس العراق
الانواء الجوية
المنطقة الغربية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
شرق الموصل
صلاح الدي
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
ارتفاع نسبي بالحرارة وامطار في 5 محافظات.. خريطة طقس العراق لغاية الاحد
00:50 | 2026-02-18
"تورط" من خبأ الملابس الشتوية.. معطيات تبشر بـ"صدمة باردة" في رمضان
00:39 | 2026-02-16
شتاء وربيع وصيف.. 3 فصول مختلفة في العراق اليوم حسب المنطقة والغبار يترك محافظات ويتجه لاخرى
00:47 | 2026-02-15
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
