إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
الطقس يأخذ العراق برحلة شتوية.. انخفاض حاد بالحرارة وامطار وغبار يتقاسمان المحافظات
أخبار الطقس
2026-02-27 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,790 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تستعد مدن
العراق
كافة لاستقبال اجواء "شبه شتوية" ابتداء من اليوم الجمعة ولمدة اسبوع، حيث يسيطر منخفض سيبيري يؤدي لطرد المرتفع الساخن الذي كان مسيطر على اجواء العراق طوال الايام الماضية.
وبحسب خرائط الطقس، فإن كتلة هوائية باردة ذات اصول قطبية سوف تحل ضيفاً على الاجواء العراقية ابتداءً من اليوم الجمعة وتستمر لمدة اسبوع كامل بحسب التقديرات الاولية حيث من المتوقع ان تؤثر اليوم الجمعة على مناطق شمال ووسط وغرب البلاد ومن بينها
بغداد
لتؤدي الى حدوث انخفاض كبير على درجات الحرارة في تلك المناطق لتكون الاجواء ربيعية الى باردة نسبياً مع تحول الرياح الى شمالية غربية نشطة تثير كتل الغبار الخفيفة وقد تكون متوسطة الكثافة في
صلاح الدين.
ومن المتوقع ان تتعمق الكتلة الباردة في كافة مدن البلاد وتشمل مدن الجنوب اعتباراً من يوم السبت لتسبب المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، كما تستمر فرص الأمطار اليوم الجمعة على مناطق الشمال، وتشمل:
الموصل
،
دهوك
،
أربيل
،
السليمانية
،
كركوك
، وأجزاء من
الأنبار
وصلاح الدين. وتكون مصحوبة بتساقط الثلوج على
المرتفعات الجبلية
، ومن المتوقع أن تُسهم الأمطار في ترسيب معظم الغبار وتحسّن مدى الرؤية تدريجياً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الأنواء الجوية: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة (جدول)
01:18 | 2026-01-29
أمطار وثلوج وحرارة منخفضة.. الطقس خلال الزيارة الرجبية
00:35 | 2026-01-13
حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة
02:27 | 2026-02-12
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
طقس العراق
الانواء الجوية
المرتفعات الجبلية
السومرية نيوز
صلاح الدين.
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
صلاح الدي
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
محليات
37.66%
03:47 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
03:47 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
محليات
33.99%
00:52 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
00:52 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.83%
02:59 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
02:59 | 2026-02-26
قرار حكومي يلزم الجميع بما فيها المناطق الزراعية والعشوائية
محليات
11.52%
11:19 | 2026-02-25
قرار حكومي يلزم الجميع بما فيها المناطق الزراعية والعشوائية
11:19 | 2026-02-25
المزيد
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
خارطة الزمان والمكان لموجة البرد القادمة.. و5 محافظات تترقب 72 ساعة مطرية
00:50 | 2026-02-23
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
ارتفاع نسبي بالحرارة وامطار في 5 محافظات.. خريطة طقس العراق لغاية الاحد
00:50 | 2026-02-18
"تورط" من خبأ الملابس الشتوية.. معطيات تبشر بـ"صدمة باردة" في رمضان
00:39 | 2026-02-16
شتاء وربيع وصيف.. 3 فصول مختلفة في العراق اليوم حسب المنطقة والغبار يترك محافظات ويتجه لاخرى
00:47 | 2026-02-15
