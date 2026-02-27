الطقس يأخذ العراق برحلة شتوية.. انخفاض حاد بالحرارة وامطار وغبار يتقاسمان المحافظات

وبحسب خرائط الطقس، فإن كتلة هوائية باردة ذات اصول قطبية سوف تحل ضيفاً على الاجواء العراقية ابتداءً من اليوم الجمعة وتستمر لمدة اسبوع كامل بحسب التقديرات الاولية حيث من المتوقع ان تؤثر اليوم الجمعة على مناطق شمال ووسط وغرب البلاد ومن بينها لتؤدي الى حدوث انخفاض كبير على درجات الحرارة في تلك المناطق لتكون الاجواء ربيعية الى باردة نسبياً مع تحول الرياح الى شمالية غربية نشطة تثير كتل الغبار الخفيفة وقد تكون متوسطة الكثافة فيومن المتوقع ان تتعمق الكتلة الباردة في كافة مدن البلاد وتشمل مدن الجنوب اعتباراً من يوم السبت لتسبب المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، كما ‏تستمر فرص الأمطار اليوم الجمعة على مناطق الشمال، وتشمل: ، ، ، ، ، وأجزاء من وصلاح الدين. ‏وتكون مصحوبة بتساقط الثلوج على ، ومن المتوقع أن تُسهم الأمطار في ترسيب معظم الغبار وتحسّن مدى الرؤية تدريجياً.