الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558490-639088081272897810.jpg
مياه عام كامل خلال اسبوع.. انطلاق صافرة الغزارة الاوسع والعراق يستعد لاسبوع من الامطار والغبار
أخبار الطقس
2026-03-11 | 02:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,299 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى موجة امطار واسعة ستكون على مرحلتين تشمل عموم مناطق البلاد، فيما تتزامن مع موجة غبار واسعة، فيما تشير البيانات الى ان الموجة المطرية ستكون شديدة على بعض المناطق التي ستستقبل كميات مطر عام كامل، خلال اسبوع فقط.
وبحسب خرائط الطقس، فان كتلة هوائية مضطربة تندفع نحو المنطقة، يترافق معها فارق واضح في الضغط الجوي، ما يؤدي إلى نشاط قوي للرياح السطحية، وقد يتسبب ذلك بتشكّل عواصف غبارية واسعة، بعضها جدارية تؤثر في عدة مناطق من
السعودية
وبلاد
الشام
والعراق، ويتزامن ذلك مع فرص لحدوث أمطار رعدية غزيرة أحيانآ داخل البلاد، ما يعني أن موجة الغبار قد تكون منقولة من مناطق أخرى إضافة إلى غبار محلي ناتج عن نشاط الرياح.
وتقول المراصد الجوية ان الحالة الجوية الممطرة بدأت بالتأثير على وسط السعودية وبعض دول
الخليج
، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الأولى لدى
العراق
خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث تنتقل الفعالية الجوية تدريجياً نحو مناطق الجنوب وبعض مناطق وسط البلاد بدءا من اليوم الأربعاء، وتكون الأمطار ذات طابع متفرق من منطقة إلى أخرى، مصحوبة بنشاط للسحب الرعدية، وتزداد الفعالية الجوية يوم الجمعة لتشمل مناطق الشمال والمنطقة الغربية.
واعتباراً من يوم السبت وبقية أيام الأسبوع، فتبدأ الحالة الممطرة الثانية وهي الأهم، حيث تشير التوقعات الأولية إلى فرص أمطار تشمل معظم مناطق البلاد إن شاء الله، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق مع نشاط واضح للسحب الرعدية.
ويصف المختصون هذه الفترة، بانها إحدى أكثر الفترات مطرًا منذ سنوات في العرا، و بعض المناطق قد تستقبل ما يعادل أمطار عام كامل أو أكثر خلال أسبوع فقط، خاصة مناطق شرق العراق ومناطق
تلال حمرين
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
