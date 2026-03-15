العراق على مسار قطار المنخفضات.. ساعات "شديدة الغزارة" بالمطر والحالوب وايام قادمة كثيرة المفاجآت

وتشير خرائط الطقس الى تأثر البلاد باخدود جوي بارد في طبقات الجو العليا تزامناً مع نشاط منخفضين جويين سطحيين الاول قادم من البحر الاحمر والثاني من البحر الابيض المتوسط لتسبب تشكل حالة جوية ممطرة عالية الفعالية يتركز تاثيرها على الاقسام الشمالية والوسطى من البلاد.وستؤدي هذه العوامل الى بداية فعالية جوية قوية ستبلغ ذروتها خلال ساعات ظهر الاحد حتى فجر الاثنين ، وسط تحذيرات من قوة العواصف الرعدية والامطار الغزيرة المصاحبة لها، مع توقعات بارتفاع مناسب المياه في عدة مناطق، مع امكانية تساقط الحالوب في شمال ووسط وغرب البلاد، بعج ان تساقطت بالفعل في بعض المناطق خلال الساعات الماضية ولا سيما .وعموما يقف في مسار قطار من المنخفضات الجوية العميقة لغاية الأسبوع القادم، مما سيجعل العراق يعيش فترة مميزة وهذا نادر الحدوث ان يتزامن ذلك مع فترة مميزة لبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وبلدان البحر الابيض المتوسط والمغرب العربي، بحسب المختصين.وتشير خارطة الامطار الى انها ستكون رعدية غزيرة الى غزيرة جدا في دهوك واربيل والسليمانية وكركوك، بينما تكون معتدلة الى غزيرة الشدة في والعاصمة وصلاح الدين والانبار وديالى وبابل وكربلاء وواسط والنجف ، ولايستبعد تشكل بؤر مطرية غزيرة جدا في نطاقات ضيقة يصعب تحديدها من تلك المدن.وبالدرجة الثالثة هناك تضارب بين ان تكون امطارا غزيرة وضعيفة في والمثنى والبصرة وذي قار وميسان، لكنها عموما لا تقل عن متوسطة الشدة وقد تغزر احيانا.