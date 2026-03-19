أمطار رعدية وتقلبات حرارية.. تعرف على حالة الطقس في العراق خلال عيد الفطر

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في والأجزاء الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية يصحبها أحياناً البرق والرعد، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية عما سجل في اليوم السابق، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (7-5) كم".وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: 13، دهوك 14، أربيل 16، 18، 19، والأنبار 21، 22، 23، الأشرف وكربلاء وبابل والديوانية وواسط 24، وذي قار والمثنى 26، 27".وأضاف، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية يصحبها البرق والرعد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (7-5) كم".وأشار إلى، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية وبعض أجزاء يصحبها فترات من البرق والرعد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة عدا الأجزاء الغربية من البلاد فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (7-5) كم".وبين، أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية يصحبها البرق والرعد وفرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي المطر (7-5) كم".