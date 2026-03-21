الأنواء الجوية تتوقع أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية بدءاً من الغد

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً بعموم المناطق مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون غزيرة على فترات يصاحبها عواصف رعدية، اما الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات لتصل (40) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجلت عليه في اليوم السابق"، مبيناً ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في والانبار 21 ودهوك 14 والسليمانية 13 واربيل 17 ونينوى وصلاح الدين 19 وكركوك 20 وواسط وبابل 23 وكربلاء وديالى 22 وميسان والديوانية والنجف 24 وذي قار 25 والبصرة والمثنى 26".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون غزيرة على فترات يصاحبها عواصف رعدية، ويكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية من ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لما سجلت في اليوم السابق".وبين أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً بالعموم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة تكون غزيرة على فترات يصاحبها عواصف رعدية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية لما سجلت عليه في اليوم السابق".وأشار الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائماً في عموم مناطق مع تساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة السرعة تكون رعدية احياناً وتكون غزيرة في الأقسام الشرقية من ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية لما سجلت عليه في اليوم السابق".