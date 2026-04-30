"طقس العراق".. توقع بمنخفض جوي قادم من شمال أفريقيا

توقعت للأنواء الجوية في ، الخميس، تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من .

وقال في بيان، "تشير التوقعات إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من يبدأ تأثيره تدريجياً أعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1- أيار ولغاية نهار الاثنين 4- أيار".

وأضاف "تتأثر للبلاد نهار يوم الجمعة بأجواء غير مستقرة مع تساقط أمطار رعدية متفاوتة خفيفة الى معتدلة الشدة، يصحبها البرق والرعد، مع أحتمالية واردة للغزارة على فترات"، مردفا "مع تقدم ساعات المساء والليل، تتقدم السحب الممطرة تدريجياً نحو مناطق وسط البلاد وشمالها، لتتحول الأجواء إلى غائمة مع فرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية تكون متقطعة وغير شاملة لكافة الأماكن".



ولفت البيان "يستمر تأثير الحالة الجوية بزخات مطر أخف شدة على فترات متقطعة لغاية يوم الاثنين، مع عدم شمولها جميع المناطق، وذلك نتيجة ضعف تأثير المنظومة الجوية"، مضيفا أن "التوقعات تشير الى ضعف فرص الامطار في بشكل عام خلال فترة تأثير الحالة، مع احتمال محدود لزخات خفيفة في غرب المنطقة الجنوبية وبعض الاماكن المحدودة فيها".